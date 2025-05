Solange Almeida faz versão forró de 'Abracadabra', hit de Lady Gaga

Lady Gaga, que fez um mega show na Praia de Copacabana (RJ) no início deste mês, recebeu uma versão forró de mais uma de suas músicas. Desta vez, Solange Almeida fez o hit 'Abracadabra' virar 'Abre essa porta'. "Eu amo essas versões em forró e em piseiro", declarou Keila Jimenez. Será que vai cair na boca do povo? Confira como ficou!



