Virginia Fonseca dá pipocas de R$ 165 para funcionários de hospital onde o filho ficou internado

Quem não quer um mimo de Virginia Fonseca? A influenciadora digital apareceu com sacolas e mais sacolas nas redes sociais para entregar aos funcionários do hospital onde o filho, José Leonardo, ficou quatro dias internado. O pequeno tem apenas seis meses e sofreu de bronquiolite. Virginia, então, comprou pipocas cobertas com chocolate de uma marca famosa, que custam R$ 165, para presentear quem cuidou do bebê. E ainda: as irmãs do pequeno, Maria Alice e Maria Flor, receberam José Leonardo com placa de boas-vindas e muito carinho.