Brazucolândia não perde nenhuma oportunidade de passar vergonha mundialmente Desde hospedagem em local com mesa e cadeiras de plástico até casa com 21 camas onde dizem caber 32 pessoas Melhor Não Ler|Do R7 18/08/2025 - 19h45 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passando vergonha no crédito, débito e aceitando pix!

Se tem uma coisa que não falha nunca é a Brazucolândia tomando a dianteira no ranking dos países mais sem vergonha do planeta.

Enquanto o governo quer tirar uma casquinha criando uma taxa para os países ricos que virão para a COP 30 (virão mesmo?), a população também não ficou atrás e já preparou a extorsão nossa de cada dia.

O governo do amor (que odeia meio mundo) disse que a COP 30 tinha que ser pertinho da Amazônia, daí escolheram Belém, no Pará, como sede do evento.

Mas esse também é o governo da sustentabilidade, afinal, mandou “plantar” 188 árvores artificiais Belém afora. Sim, ar-ti-fi-ci-a-is.

‌



Mas espere, pois esse também é o governo onde o ministro que cuida do dinheiro estudou apenas dois meses de economia. Como a matemática não é o forte deles, ninguém percebeu que a rede hoteleira de Belém tem capacidade para 20 mil leitos. Só que estima-se que cheguem de 40 a 50 mil pessoas.

Como o improviso e desordem são um prato cheio para os espertalhões de plantão, um monte de gente doida começou a oferecer as próprias casas para o povo que ainda não entendeu que será uma roubada ir ao evento.

‌



Um anúncio fofo intitulado “Doce Lar” (já que não é hotel, nem hostel, nem pousada e nem nada do tipo) oferece uma “acomodação” cuja foto da cozinha exibe uma mesa com duas cadeirinhas de plástico. O “apertamento” tem um único quarto com cama de casal e, para 11 diárias, está cobrando a bagatela de R$ 1.514.700. Isso mesmo: mais de um milhão e meio de reais. Mas o café da manhã está incluído e o cancelamento da reserva é gratuito. Deve ser por isso...

Porém, há outras opções, como uma casa de oito quartos, com 21 “leitos” sendo 19 camas e dois sofás-cama, anunciando que é perfeita para acomodar 32 pessoas. Realmente o brazucolense e a matemática não são bons amigos. Mas o que interessa é que essa sai bem mais em conta: 11 diárias por R$ 1.089.000. Essa tá boa, vai!

‌



E não vamos nem mencionar o baita desmatamento que foi feito para passar uma estrada de sabe-se lá onde para lugar nenhum.

É isso, querido leitor: a sua dose de vergonha de hoje já está paga!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.