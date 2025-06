Condenado a 76 anos por estuprar filhas e enteada cumprirá prisão domiciliar Fato comprova a máxima: o bandido sempre volta ao local do crime Melhor Não Ler|Do R7 09/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h42 ) twitter

Condenado poderá voltar ao local do crime usando tornozeleira eletrônica Divulgação/CNJ

Se você está achando que trata-se de um caso de ficção saído da cabeça de um roteirista muito criativo, enganou-se. Bem que gostaríamos, mas não somos tão geniais assim. Concorrer com a realidade no que diz respeito a coisas absurdas está se tornando impossível. Mas vamos ao caso, minha gente!

Depois de estuprar duas filhas e uma enteada no conforto de seu lar – além de produzir material pornográfico infantil –, o criminoso cidadão foi condenado a 76 anos de cadeia, em 2015. Porém, como a Brazucolândia é o país onde bandido é vítima, o estuprador, abusador e produtor de conteúdo pornográfico infantil coitadinho ficou apenas 10 anos na cadeia. Talvez seja porque esse tempo equivale ao período que ele cometeu os crimes: entre 1993 e 2003.

Agora ele poderá cumprir o restante ( de sua vida miserável) da pena em prisão domiciliar, comprovando a máxima que diz que todo bandido sempre volta ao local do crime. E detalhe: o estuprador pedófilo ex-presidiário também é ex-promotor de Justiça em Alagoas.

