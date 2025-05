Conservadores de direita: vocês estão redondamente enganados! Confira qual tem sido o maior erro de vocês, conservadores, direitistas e entusiastas da economia liberal Melhor Não Ler|Do R7 16/05/2025 - 16h34 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h34 ) twitter

Acorda, direitista, porque quem está dormindo é você! Escola Educação

Povo da direita, entendam de uma vez por todas: a esquerda não está dormindo no ponto. Esquerdistas vivem numa eterna campanha eleitoral, sempre prometendo milhares de coisas para o futuro, como se eles jamais estivessem no poder.

Vocês ficam aí dizendo que tudo o que a esquerda faz é absurdo e que não tem o menor sentido, mas vocês se esquecem que a estratégia canhota funciona, por mais incoerente que seja. Veja só este exemplo: esse governo age como se não fosse o governo; diz que nada é culpa do governo e que tudo é culpa de quem não está mais no governo. E o que é impossível dizer que não é culpa desse governo, esse governo diz que nunca viu, jamais ouviu e que não sabia de nada. E o povo? Acredita piamente!

A fábrica de narrativas e cortinas de fumaça esquerdista está a todo vapor, enquanto vocês da direita se limitam a chamá-los de desocupados. Como assim desocupados? Os caras se articulam o tempo todo nos bastidores e mantêm meio mundo na palma da mão a peso de ouro. Se isso não é trabalho...

E o que dizer do populismo? A ferramenta número um da esquerda está rodando a 300 quilômetros por hora! Mais do que nunca os caras estão torrando o dinheiro de quem trabalha para dar a quem não precisa fazer nada, a não ser continuar na pobreza. Veja só o pacotão de bondades que vem aí!

‌



Aumento do Bolsa Família: de R$ 600 para R$ 700. Quase 54 milhões de pessoas recebem o benefício. Em 13 estados do país há mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Com mais R$ 100 para jogar no Tigrinho, você acha que o povo vai votar em quem: nos que “dão coisas grátis” ou nos que apoiam quem trabalha, produz e paga impostos?

Conta de luz grátis: olha a “justiça tarifária” aí, gente! Muitos pagarão mais caro para outros não pagarem nada: 4,5 milhões de famílias terão a conta de luz zerada. O “desconto social” deve alcançar 21 milhões de famílias. Essa multidão iluminada votará em quem?

‌



Novo vale-gás: só em abril o governo gastou R$ 580 milhões para que mais de 5 milhões de famílias recebessem o benefício. E dá-lhe gás!

E como o povão adora se endividar porque acredita na ideia absurda de que empréstimo a juros exorbitantes é um presentão do pai dos pobres, aí vem mais duas arapucas: o crédito para entregadores de aplicativo e o crédito com garantia no pix. Quem não tropeçar em um, certamente vai cair no outro. Tacada de mestre!

‌



E aí, direitista: ainda acha que a esquerda não emplaca em 2026?

