Conta de luz "de graça" custará caro aos mais pobres Na Brazucolândia não existe Robin Hood: o governo tira de todos, mas principalmente do mais pobres Melhor Não Ler|Do R7 28/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 28/05/2025 - 11h37 )

Luz garantirá que todos enxerguem bem a geladeira cade vez mais vazia!

Como ainda há brazucolenses que acreditam que o governo lhes dá coisas de graça e que administra bem o dinheiro do pagadores de impostos, vamos explicar o que acontece na real, desenhar a explicação e, na sequência, explicar o desenho. Bora!

Primeiro você paga impostos sobre tudo o que ganha. Essa parte nem precisa de explicação, né?

Aí, você paga impostos sobre tudo o que compra com o dinheiro que já pagou impostos. É só olhar as notas fiscais, está tudo lá. Com letras miudinhas, é verdade, mas está lá.

Depois você paga impostos todos os anos (IPTU, IPVA etc.) sobre os bens que comprou com o dinheiro que já pagou impostos (quando ganhou e quando gastou), caso contrário o governo tomará seus bens comprados com o dinheiro que ele já tomou boa parte anteriormente. Está acompanhando?

‌



Mais tarde você paga impostos para transmitir os bens que comprou com o dinheiro que já pagou impostos (quando ganhou e quando gastou), e sobre os quais pagou mais impostos todos os anos para não perder aquilo que achava que era seu.

E o que o governo faz com toda essa dinheirama que arrecada? Promete coisas de graça para os mais pobres. Porém, os mais pobres, que também pagam impostos (quando ganhou e quando gastou), verão o preço de todas as coisas subir. Afinal de contas, 30% do preço de tudo que se produz na Brazucolândia está relacionado à energia elétrica.

‌



Logo, o pãozinho, o arroz, o feijão, a farinha e até a picanha (que nunca esteve na mesa do pobre) vão ficar ainda mais caros. Mas relaxe, brazucolense... A luz de graça na casa do pobre servirá para que ele enxergue bem a geladeira cada vez mais vazia. É assim que se aproveitam as coisas “grátis” que o governo dá. E lembre-se do conselho do cérebro por trás de tudo isso: “se tá caro, não compra!”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.