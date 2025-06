Corre aqui, Greta Thunberg! Temos uma sugestão de roteiro para você salvar a humanidade Sudão, Afeganistão e Irã estão cheios de gente precisando de você. Que tal bancar a heroína nessas regiões, amiga? Melhor Não Ler|Do R7 10/06/2025 - 14h59 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h12 ) twitter

Gretinha quis fazer graça com Israel, mas foi mandada de volta para o conforto de seu lar Revista Oeste - Política

A marionete ativista Greta Thunberg pegou seu barquinho e foi dar uma de salvadora dos fracos e oprimidos lá na Faixa de Gaza. É aquele lugar onde os terroristas do Hamas usam a própria população – incluindo crianças – como escudo, já que eles estabelecem seus quartéis generais no subsolo de prédios residenciais, escolas e até de hospitais.

Como Israel não é bagunça, o ministro da Defesa mandou ver o que tinha no barquinho da fantoche ativista e conhecer seus doze mamulengos amigos (que adoram uma câmera). Os israelenses viram que a tal ajuda humanitária era em “quantidade mínima, inferior à carga de um caminhão”. Puxa, Gretinha, a gente sabe que você se deixa usar em situações sobre as quais não tem a mínima ideia, mas daí a ser mão-de-vaca... Capricha mais na próxima, combinado?

A títere e seus comparsas coleguinhas foram convidados para um cineminha para assistir vídeos dos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023, mas como ela escolhe quem vai defender e quem vai odiar é muito sensível, se recusou a ver.

Gretinha e seus bonifrates já estão voando de volta para seus países depois de verem que há partes do mundo que não são playground. Mas fique tranquila, Gretinha, o mundo tem muita gente precisando de você! Preparamos até um roteiro, anote aí:

‌



Sudão – que tal salvar as mulheres estupradas pelas milícias e as crianças queimadas vivas? Ah, o Sudão fica na África, tá? Já ouviu falar?

Afeganistão – lá, as mulheres são chicoteadas por andarem sozinhas na rua e as meninas são proibidas de frequentar escolas. Isso com certeza te comove, né miga?

‌



Irã – mulheres são presas por mostrarem os cabelos e algumas chegam a ser mortas. Você também pode impedir que o Irã fabrique os drones que são usados em bombardeios. A Rússia comprou vários e está mandando ver na Ucrânia. Bora?

Venezuela – a população se alimenta do lixo, rola um barquinho de comida para lá?

‌



Esperamos ter ajudado!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.