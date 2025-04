De um lado, fraude bilionária no INSS, de outro, idade mínima para aposentadoria deve ser de 78 anos Brazucolândia nunca foi para amadores, mas com novo escândalo será que a pirâmide do INSS vai quebrar antes do previsto? Melhor Não Ler|Do R7 23/04/2025 - 16h40 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A pirâmide do "Isso Não Será Suficiente", também conhecido como INSS

Um estudo do Banco Mundial escancarou o esquema brazucolense de pirâmide legalizada chamado “Isso Não Será Suficiente”, também conhecido pela sigla INSS. O babado e que a idade mínima para aposentadoria deve aumentar para 72 anos em 2040 e chegar aos 78 anos em 2060. Segundo o estudo isso é resultado de “falhas nos ajustes da Seguridade Social”.

O INSS foi baseado exatamente nos moldes que Charles Ponzi, o pai da pirâmide financeira, criou, ou seja: as pessoas que vão entrando pagam os benefícios das que chegaram primeiro.

Apesar de os brazucolenses acreditarem que estão contribuindo para sua própria aposentadoria, não estão, pois o seu rico dinheirinho já está sendo usado para pagar quem está aposentado neste momento.

E como a população da Brazucolândia está envelhecendo, enquanto o número de bebês diminui, a base da pirâmide está ficando estreita e o topo largo. E aí, não há pirâmide que pare em pé.

‌



Mas como não há nada tão ruim que não possa piorar, eis que explode um novo escândalo que afastou o presidente do INSS do cargo nesta quarta-feira. Ele é suspeito de envolvimento no desvio de R$ 6,3 bilhões que foram descontados sem autorização de aposentadorias e pensões, de 2019 a 2024.

Se você ainda tem estômago, que tal fazermos uma continha para ver o quanto o brazucolense é ingênuo?

‌



Um cidadão que recebe um salário-mínimo paga 7,5% para o INSS, o equivalente a R$ 113,85. Ele “contribuirá” (à força) por 35 anos para que, ao final do período, receba do governo um “benefício” de um salário-mínimo (como acontece com 70% dos aposentados).

Só que se esse cidadão investisse os 7,5% por conta própria, a uma taxa de 1% ao mês, ao final de 35 anos ele teria R$ 1.052.348,90. Esse montante, rendendo a 1% ao mês, lhe pagaria R$ 10.523,49 todos os meses.

Mas como o brazucolense acha que o governo lhe dá coisas grátis, mesmo com escândalo e com a pirâmide desmoronando, ele continuará acreditando que papai Estado vai garantir sua aposentadoria, “haja o que hajar”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.