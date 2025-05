Empreendedorismo: primeira creche para bebê reborn do Brasil Aumento de pais de bonecos realistas cria demanda para novos negócios e empreendedores lucram alto Melhor Não Ler|Do R7 07/05/2025 - 14h29 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h29 ) twitter

Não tem com quem deixar seu bebê reborn? A creche "Hollow Head Daycare" pode ser a solução! Ric

A primeira creche do país para bebês reborn – aqueles bonecos realistas com preços surreais – é um verdadeiro sucesso.

Inaugurada no início do ano, a “Hollow Head Daycare” já está com todas as vagas preenchidas e uma fila de espera que jamais poderá ser atendida da Unidade 1, visto que os bebês não crescem e permanecerão lá por tempo indeterminado. Mas não se preocupem, pois a direção está correndo para abrir a Unidade 2 ainda neste mês.

Ao serem matriculados, os bebês passam por uma triagem:

Os que mamam e fazem xixi são encaminhados para salas especiais, onde recebem seus “tetês” sob livre demanda e têm suas fraldas trocadas periodicamente.

‌



Os que têm olhinhos fechados fixos permanecem em bercinhos super confortáveis e jamais são incomodados em sua profunda “naninha”.

Os que vêm com acessórios como chupeta, pente e escova, adereços para o cabelo e roupinhas extras ficarão sob os cuidados de babás que hidratarão suas chupetas com fluídos em sabores variados, pentearão e enfeitarão seus cabelinhos e trocarão suas roupinhas para que os papais tenham verdadeiros ataques de fofura ao buscá-los no final do dia.

‌



A escolinha oferece vários aprendizados para os bebês como: nunca tentar falar, jamais levantar do berço e não chorar sob hipótese alguma, ainda que caia de cabeça.

Mas também há atividades recreativas, como o cineminha, que exibe os seguintes filmes: Toy Story, Anabelle e todos da franquia Chucky: A Maldição de Chucky, A noiva de Chucky, O Culto de Chucky e a série completa Chucky Brinquedo Assassino.

‌



Além das creches, outros setores têm ganhado espaço, como serviço leva e traz, retoque de pintura, manutenção de sobrancelhas, cílios e cabelos e reposição de peças, caso algum “itimalia” tenha uma perninha ou bracinho avariado.

Mas a maior demanda tem sido em relação à cirurgia de redesignação sexual, pois há bebês que já vêm com a genitália definida pelos fabricantes, tanto os produzidos em larga escala, quanto os artesanais. Isso tem incomodados pais que não querem que seus pequenos fiquem presos ao gênero determinado por outras pessoas.

Empreender na área significa lucro certo, mas é preciso cautela em relação aos pais que pensam em buscar tratamento psiquiátrico. Nesse caso, a perda do cliente é quase certa.

