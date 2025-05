Filho processa pais em R$ 1 milhão por lhe causarem “angústia emocional” Rebento alega que genitores prometeram recompensas ao longo da vida, mas jamais cumpriram Melhor Não Ler|Do R7 20/05/2025 - 11h39 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h39 ) twitter

Juiz Severiano Severus foi implacável em sua sentença

Ao completar 18 anos, Leizy Pérson da Silva buscou assessoria jurídica para processar seus pais e obrigá-los a pagar uma indenização de R$ 1 milhão por lhe causarem o que classificou como “grande angústia emocional”. Apesar de o Código de Processo Civil brasileiro não prever tal infração, os advogados do jovem entraram com uma ação alegando negligência de deveres parentais.

De acordo com o moçoilo, desde seus quatro anos de idade, os pais prometiam colar estrelinhas em um painel de cartolina todas as vezes que ele arrumasse o quarto, para depois trocá-las por recompensas. Mais tarde as promessas foram estendidas aos estudos: caso Leizy Pérson não faltasse às aulas e tirasse boas notas, os pais fariam depósitos periodicamente em sua conta poupança até que ele completasse 18 anos.

Porém, ao chegar à maioridade, Leizy Pérson descobriu que jamais atingiu o número mínimo de estrelinhas para ser devidamente recompensado. “E daí que era a empregada que arrumava quarto? Eu bagunçava tudo para ela ter emprego. Eu cumpri minha função social!”, defendeu-se little Leizy, como é chamado pelos mais íntimos. Mas a coisa ficou ainda pior quando o mancebo descobriu que o saldo de sua poupança era de míseros R$ 342,94, montante oriundo dos rendimentos do único depósito de 100 reais que o pai fez no dia que baby Leizy nasceu. Daí em diante, segundo o pai, ele não mereceu mais nada.

Antes de concluir seu depoimento no tribunal, Leizy Pérson exclamou emocionadamente: “Eu preciso de 1 milhão de reais para viajar pelo mundo, meritíssimo! Paris, Londres, Nova York, Milão... Eu quero ir pra Disney, eu quero ver o Mickey Mouse... Eu sou especial, eu vou mudar o mundo! Eles estão acabando com os meus sonhos... Essa gente está destruindo a minha vida!”

‌



Mesmo diante da performance digna de Oscar, o juiz Severiano Severus não obrigou os pais a indenizarem Leizy Pérson, mas os condenou a levar o filho de volta para casa e ensiná-lo minimamente a ter bons modos. Os pais afirmam que irão recorrer da sentença, pois preferem pagar o dobro para mandar Leizynho para qualquer outro lugar no mundo.

