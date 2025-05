Governo vai ressarcir aposentados roubados usando dinheiro de todos, para alegria de quem roubou! Na Brazucolândia, país em que até o mapa é de ponta-cabeça, o crime (de alguns) é compensado com o dinheiro dos outros Melhor Não Ler|Do R7 30/05/2025 - 13h22 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro da AGU afirma que governo usará dinheiro do contribuinte para pagar descontos dos aposentados Correio do Povo

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta data querida que o governo do amor vai usar recursos públicos – ou seja, o seu dinheiro – para devolver a grana que os sindicatos roubaram descontaram por engano dos aposentados e pensionistas. No tal esquema que roubou milhares de velhinhos de descontos indevidos, a cada dia aparece uma novidade. A descoberta da vez é um mensalão supostamente envolvendo uma porção de políticos que facilitavam a roubalheira toda talvez soubessem de algo sobre essa pequena confusão de apenas R$ 6 bilhões.

O Messias dos aposentados disse que “posteriormente” a dinheirama voltará aos cofres públicos porque, segundo ele, os bens das entidades e dos envolvidos no caso serão bloqueados. Ainda bem que ele avisou com essa antecedência toda, assim o povo que meteu a mão no dinheiro dos aposentados se livra de todos os bens antes fez os descontos por puro engano pode se organizar para devolver os valores por livre e espontânea vontade.

Organizando direitinho as coisas voltam ao normal, ou seja, zero investigados, zero presos, zero justiça e o povo todo pagando a conta. E, claro, os sindicatos que cometeram esses pequenos deslizes continuarão suas atividades (sejam lá quais forem) sem o menor problema. Então, bora trabalhar para pagar mais essa conta, brazucolenses!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.