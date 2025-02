Jovens relatam dificuldades em arranjar emprego: “tem que ir todo dia e pagam só uma vez por mês” Conheça as tribulações que a geração Z tem enfrentado ao se deparar com o cruel mercado de trabalho Melhor Não Ler|Do R7 27/01/2025 - 08h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como é difícil ser "xófem" hoje em dia....

“Meu pai mandou um currículo meu pra uma empresa que tá contratando estagiário. Uma pessoa mandou um e-mail dizendo que era gestor de pessoal e que eu fui ‘selecionado’ para entrevista de emprego e tals. Mandei meu pix para ele depositar o valor da condução e o meu cachê para entrevista, mas o cara simplesmente sumiu. Tá na cara que era golpe. O mundo tá perdido...” – Enzo, 19 anos

“Eu ia trabalhar numa loja aqui perto de casa porque tem umas roupas maneiras e eu ia ter desconto. Como de manhã o movimento é fraco, falei pra eles me ligarem quando aparecesse cliente e eu dava uma corrida lá. Aí a dona falou que não, que eu tinha que ficar lá oito horas por dia e que, se fosse assim, ela iria pagar só pelas horas que eu permanecesse na loja. A burra não entendeu que eu ia ficar tipo bombeiro. Quando tem incêndio as pessoas ligam e eles vão.” – Valentina, 18 anos

“A empresa descontou quatro dias de trabalho alegando que eu faltei uma vez por semana em dias aleatórios. Primeiro que não foram dias aleatórios, eu faltei nos dias que eu estava cansado. Segundo, lembrei a querida que existe uma coisa chamada DSR, Descanso Semanal Remunerado e que eles não podiam descontar porque eu estava descansando. Eles disseram que o DSR era relativo ao domingo, mas eu coloquei todo mundo na parede: ‘e vocês acham que as pessoas ficam cansadas no dia que vocês querem?’ Me mandaram embora, porque não têm argumento. Idiotas!’ – Lorraynne Paloma, 21 anos

“Eu acho o cúmulo as empresas virem com essa ideia de obrigar as pessoas a irem trabalhar todo dia. Minha proposta era que eles me pagassem nos dias que eu fosse, mas eles disseram que não, que eu tinha que ir todo dia e que eles iam pagar uma vez só por mês. Não aceito, quebrei o ciclo.” – Gael, 20 anos.

Como é difícil ser ‘xófem’ ultimamente...

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.