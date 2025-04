Militância do culto à obesidade fica sem chão após bariátrica de Thais Carla Fãs que acreditaram em “body positive” e que é possível ser obeso e saudável não estão entendendo nada... Melhor Não Ler|Do R7 30/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h47 ) twitter

Thais Carla se submete a cirurgia bariátrica e deixa fãs em dúvida: quem será o novo ícone da militância pelo "corpo livre"? Portal Pop Mais

A influenciadora Thais Carla está provando de seu próprio veneno desde que decidiu emagrecer no final do ano passado e passou a receber ataques de todos os lados por estar “abandonando a militância do corpo livre”. Mas nesta semana a dose do remédio amargo que ela fez tanta gente provar à força foi aumentada, pois ela se submeteu a uma inimaginável cirurgia bariátrica e, desde então, está tendo de lidar com a revolta de seus próprios seguidores.

A dançarina colecionou processos e acusou meio mundo de gordofobia, inclusive médicos que a aconselharam a perder de peso: “A gordofobia médica é realidade, ainda mais quando você é anônima. Diziam que eu iria morrer, que eu não tinha saúde para ter um neném, que minha filha nasceria com algum transtorno”, disse Thais Carla em uma entrevista ao Terra.

Mas eis que depois de ter ganhado fama e dinheiro disseminando o conceito “body positive” – que prega a aceitação do corpo e trata a obesidade como algo saudável –, ela resolveu “ter uma vida diferente”, alegando que quer poder brincar com as filhas e voltar a dançar. O que ninguém entendeu é porque a necessidade de perder peso para fazer esse tipo de coisa já que qualquer corpo, inclusive o obeso, podia tão bem fazer...

Como o Brasil ficará sem seu maior ícone da luta pelo corpo livre? O que será deste país sem a maior militante da obesidade saudável? Quem vai dizer daqui em diante que a moda é gordofóbica porque não produz roupas para o seu tamanho, que as companhias aéreas são gordofóbicas porque não têm poltronas para que ela viaje confortavelmente, que a medicina é gordofóbica por classificar obesidade como doença? Quem? Quem?

E o que será de Thais Carla sem suas polêmicas? Será que ela vai vir com aquele discurso batido de todo mundo que emagrece, dizendo que “apesar de eu ter emagrecido, ainda apoio quem queira se manter obeso”? Pois é, a militância nunca decepciona quando o assunto é decepcionar quem cai em suas narrativas. E viva a hipocrisia!

