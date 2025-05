Nunca antes na história da Brazucolândia um esquema tirou tantos bilhões da pobreza Maior escândalo do país vem à tona para esclarecer que “bilhões” não se referem a pessoas. Entenda Melhor Não Ler|Do R7 17/05/2025 - 09h55 (Atualizado em 17/05/2025 - 09h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que seria dos aposentados se não fossem os esquemas para tirar o pouco que têm? Reprodução - via Jornal de Brasília

Antigamente, tirar doce de criança era símbolo de crueldade, afinal, a coitadinha não tinha como se defender do adulto sem coração. Mas hoje em dia, as coisas avançaram na Brazucolândia e esse tipo de desumanidade ficou no passado (e deixou saudade!).

O PP do P – Partido Pai dos Pobres – foi muito além da promessa de tirar milhões da pobreza, pois agora as cifras estão na casa dos bilhões e trilhões.

Aposentados e pensionistas viram mais de R$ 6 bi virarem purpurina com descontos indevidos em seus “benefícios”. E mais: toda a população tem acompanhado os recordes de arrecadação de impostos que, a cada mês, batem a casa dos trilhões.

Nunca antes na história deste país se tirou tantos bilhões e trilhões da pobreza. Mas isso não tem nada a ver com número de pessoas...

‌



É isso: o Partido Pai dos Pobres segue firme na missão de multiplicar cada vez mais o número de pobres deste país!

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.