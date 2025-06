Previsão para 2026: campanha eleitoral com inteligência artificial terá “100% de mentiras” Sensitivo questiona presença de mentiras da IA nas eleições: “para que o ser humano então? Nós vamos ser descartados” Melhor Não Ler|Do R7 06/06/2025 - 17h59 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h01 ) twitter

Quem mente mais: a inteligência artificial ou a cara de pau natural? Reprodução - via Jornal de Brasília

Em mais uma viagem milionária missionária, Pai Dilmo faz uma previsão bombástica: uma campanha eleitoral com inteligência artificial será “100% de mentiras”.

Por um lado Pai Dilmo dá a entender que não sabe bem o que é a IA, por outro, diz temer a tecnologia: “E se a inteligência artificial é tudo o que dizem que é, eu fico com medo, porque para que o ser humano então? Nós vamos ser descartados”.

Faz todo sentido a fala do sensitivo, afinal de contas, se a IA vai mentir na eleição, qual será o papel do político humano? Com a IA na jogada, como ficarão os políticos que inventam números e se orgulham disso? E o que será daquele que disse que 12,3 milhões de crianças foram mortas na Faixa de Gaza, sendo que o número total da população local não chega a 2,3 milhões?

Pai Dilmo também se mostrou um verdadeiro filósofo: “Você acredita que o ser humano é capaz? Ele não descobre que ele é tão inteligente que é capaz de construir uma inteligência para superar a dele e ele ficar inútil”, afirmou.

Para terminar o raciocínio impecável, uma pérola: “Então eu, sinceramente, eu sou daqueles que eu prefiro ser um ser humano”.

Mas não há motivos para ter medo da tecnologia, caro leitor, afinal, depois dessa fica claro que a burrice natural não é páreo para nenhuma inteligência artificial.

