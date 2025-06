Quem lucra US$ 1 milhão mais rápido: Amazon, Apple, Tesla ou o governo brasileiro? Surpreenda-se (ou não) com o tempo que o governo do amor leva para arrecadar uma milha de doletas Melhor Não Ler|Do R7 12/06/2025 - 19h12 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h12 ) twitter

Taxação e gastança: não tem pra ninguém! Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo - 12.03.2025

Preparamos um ranking de milhões (mesmo) para que você não tenha a menor sombra de dúvida de que quando o assunto é lucrar alto, não tem pra ninguém: a Brazucolândia é campeã mundial dos tributos pesados.

Se você achou que o bilionário malvadão Elon Musk usa todo seu maquiavelismo para lucrar US$ 1 milhão super rapidão, calma aí! O homem mais rico do mundo leva demoradíssimos 35 minutos para embolsar uma milha de verdinhas na Tesla, a segunda maior empresa de carros elétricos do mundo.

A Amazon está um pouquinho melhor na fita, mas ainda demora 17 longos minutos pra embolsar 1 milhão de trumps. O Google, que é mais espertinho, leva 7 minutos e a maior empresa do mundo, a Apple, leva 5 minutinhos.

Mas sabe quem deixa todos esses gigantes no chinelo? Claro que é o governo da Brazucolândia! O amor venceu e não leva mais do que 20 segundos para arrancar toda essa grana do bolso dos brazucolenses.

‌



E lembre-se que na nossa tão surrada moedinha, 1 milhão de trumps são 5 milhões e meio de lules. Pra fechar o caixão: durante os dois minutinhos que você levou para ler esta pérola, o governo embolsou mais de 33 milhões de janjes. O amor realmente custa muito, mas muito caro.

