Revista gringa erra ao criticar presidente da Brazucolândia

Bora voar, companheiro? Divulgação/FAB

Mais um dia normal na Brazucolândia, o país que passa vergonha no débito, no crédito, no pix e ainda fica devendo. O presidente Janjo já acumulou mais milhas em dois anos e meio do que muito alto executivo jamais acumulará numa vida inteira de trabalho árduo. E para quê?

Segundo Janjo, o vaivém pago com a grana dos brazucolenses tem uma função:“recuperar a imagem do país!” Ele até abriu o coração num desabafou: “De vez em quando eu sou criticado porque viajo”. Tem certeza que é só “de vez em quando”, companheiro?

Bom, o negócio é que essa recuperação rendeu uma descrição daquelas sobre Janjo: “Um verdadeiro homem de lugar nenhum. Presidente da Brazucolândia é incoerente no exterior e impopular em casa.”

Uma revistinha inglesa aí é que mandou essa, mas é claro que os gringos estão redondamente enganados... Afinal, Janjão mantém há muito tempo a coerência de ser incoerente e o motivo das viagens nunca foi ser popular em casa. Até porque, ele sabe que é só soltar umas migalhinhas pro povão antes do pleito que ele mata mais uma no peito – com perdão da rima infeliz.

‌



Gringos, melhorem, tá?

