Uma única estudante de escola pública tira nota máxima no Enem e presidente comemora

Apenas uma única aluna de escola pública tira nota máxima no Enem, mas veja como isso é bom!

Samille, uma aluna do ensino público, é recebida pelo presidente que, aproveitando a ocasião, grava um vídeo dizendo:

“Essa moça aqui chama-se Samille. Sabe por que que ela tá aqui? Porque ela foi a única estudante que fez o Enem de escola pública que tirou nota mil!”

Nesse momento, surgem ilustrações infantis de confetes caindo, enquanto vozes gritam “ôôôôôô!” O presidente continua: “É por isso que o ministro Camilo ousou trazer ela aqui, pra mostrar que as pessoas de escola pública, se tiverem chance, também conseguem dar conta do recado!”

Sim, ele comemorou – em vídeo publicado em suas redes sociais – o fato de que apenas uma única aluna, entre milhões e milhões de estudantes do país, tirou nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio. A Brazucolândia é ou não é nota mil, companheiro?

