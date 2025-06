Do Rock al Parque ao Mosh em Buenos Aires: A Primeira Turnê Internacional da The Mönic Profissionalismo, estratégia e conexão real com o público: por que o show da The Mönic em Buenos Aires merece atenção. Musikorama|Rodrigo d’SalesOpens in new window 30/06/2025 - 02h47 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h47 ) twitter

The Mönic celebra sucesso de turnê internacional Lucho Olivera

Na última sexta-feira, 27 de junho, a banda brasileira The Mönic celebrou sua primeira turnê internacional com um show no Clube Cultural Bula, espaço conhecido da cena alternativa em Buenos Aires. A apresentação marcou o fim de uma sequência de datas na América do Sul, incluindo uma performance no Rock al Parque, um dos festivais mais importantes da Colômbia, realizado em Bogotá, além de shows no Chile.

Apresentar-se fora do país natal já é um desafio. Tocar para um público que ainda não conhece a banda — e em outro idioma — exige ainda mais jogo de cintura. E foi isso que a The Mönic colocou à prova: repertório direto, comunicação honesta e um esforço real para criar conexão. O setlist trouxe faixas já conhecidas nas redes, como "Kamikaze", “Marte”, “Bateu”, “Atear” e “Nocaute” — esta última na versão em espanhol, lançada pouco antes da turnê latina. Uma estratégia que funcionou muito bem.

Ale Labelle e Dani Buarque em performance enérgica Lucho Olivera

Visual e atitude afinados

Visualmente, a The Mönic mostra consciência estética. A imagem das integrantes no palco transmite com clareza que se trata de uma banda profissional, que sabe com quem dialoga. A identificação com uma tribo e seus ideais é imediata — e pareceu capturar a atenção de fãs de L7, Hole e The Runaways desde os primeiros acordes.

Foi interessante ver como a canção “Simplifica” funciona bem ao vivo. A faixa teve uma resposta especialmente positiva. Outro momento marcante foi quando a vocalista Dani Buarque desceu do palco e se juntou ao público no mosh pit — um gesto que tem sido sua marca registrada, rompendo a barreira entre banda e plateia e refletindo a energia direta da apresentação.

‌



Carisma e versatilidade vocal

Dani interagiu com o público em um espanhol muito bem articulado, mesmo tendo estudado por apenas duas semanas — como ela mesma contou no palco. A atitude foi recebida como um gesto de carinho e respeito das brasileiras para com seus anfitriões.

‌



Ao ver a The Mönic ao vivo, impressiona a capacidade de Dani Buarque em criar distintos personagens cativantes ao longo da apresentação. Em alguns momentos, cantava com suavidade e emoção, lembrando Dolores O’Riordan e Alanis Morissette; em outros, apostava em vocais rasgados e intensos, à la Courtney Love. Em seguida, sua voz meiga cedia lugar a vocais guturais muito bem pronunciados — o que levou alguns argentinos a citarem Fernanda Lira como referência. Embora a mixagem da casa tenha comprometido parte da inteligibilidade na primeira metade do show, a versatilidade vocal foi amplamente notada pelo público.

The Mönic se apresentando no Club Cultural Bula em Buenos Aires Lucho Olivera

O talento coletivo que leva ao reconhecimento internacional

Outro destaque é que The Mönic não conta com apenas uma vocalista. Além de Dani Buarque, Joan Bedin (baixista) e Ale Labelle (guitarrista) também assumem os vocais principais em diferentes canções. As duas entregaram ótimas interpretações, com vozes bem colocadas e expressivas. Essa alternância enriquece a dinâmica do show e reforça o talento coletivo do quarteto — que hoje se completa com a baterista original Daniely Simões, cuja suas expressões malvadas anunciavam que uma nova porrada punk estava por vir.

‌



Essa não é a banda que tocou no Rock in Rio? (Pablo)

Um espectador argentino comentou: “Essa não é a banda que tocou no Rock in Rio?” A lembrança confirma que a presença da The Mönic em grandes eventos começa a gerar reconhecimento além das fronteiras brasileiras.

Para onde apontam

A turnê foi uma experiência relevante para a banda, colocando-as diante de novos públicos e contextos. Em Buenos Aires, mesmo sem uma base de fãs local, conquistaram atenção e responderam com uma performance segura.

The Mönic segue em expansão. O show na capital portenha foi um retrato honesto de onde estão — e para onde apontam ir.

The Mönic estreia sua primeira turnê internacional Lucho Olivera

Você pode acompanhar tudo de perto. Siga as redes sociais e ouça a playlist especial com o repertório apresentado na turnê pela América do Sul. Um recorte fiel da potência sonora que marcou essa fase internacional.

Instagram: @themonicband @digaomusik @musikoramamusic

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.