Nerdolas que não sabem quem é Superman surtam com novo uniforme e calção por cima da calça Ator David Corenswet é flagrado com o novo visual nos bastidores do próximo filme do Homem de Aço

David Corenswet aparece em foto dos bastidores com o uniforme do Superman Reprodução

O nerd é um tipo de ser humano necessário, afinal ele compra ingresso de cinema, compra quadrinhos, jogos de videogame, vê os seriados de TV e faz a roda girar. Mas também não dá para negar que o bicho, muitas vezes, é chato demais da conta. Especialmente quando é um nerdola, que é aquele nerd exagerado, com comportamento nocivo. E tudo piora ainda mais quando o sujeito é um nerdola de Zack Snyder.

Todo esse preâmbulo aí acontece por conta das fotos que apareceram do Superman e seu uniforme no novo filme dirigido por James Gunn. São estas imagens que você vê aqui na página, com o ator David Corenswet. Repare bem nas imagens e veja todos os detalhes da vestimenta.

Pois bem, este novo visual do Homem de Aço já havia aparecido numa foto oficial há uns dois meses. Assim como naquela oportunidade, agora você também pode ver que o traje é bem colorido, com cores fortes, com calção por cima da calça e cinto amarelo. Tem pequenos detalhes que diferem do visual clássico das HQs, como a gola alta – que remete ao Superman de Os Novos 52 – e o símbolo no peito mais estilizado, mas que também tem relação com os quadrinhos.

Este uniforme usado por Corenswet é uma volta ao básico, um retorno à essência do Superman, que sempre ostentou as cores azul e vermelha fortes, marcantes. É, basicamente, o oposto do herói interpretado por Henry Cavill nos filmes da DC Comics dirigidos por Zack Snyder, que foram O Homem de Aço, Batman v Superman e Liga da Justiça.

Havia um monte de reclamação pra cima de Snyder, principalmente pela maneira como ele retratou Superman. Carrancudo, cara de poucos amigos, mal-humorado, violento e nem um pouco carismático. O traje usado por Cavill refletia isso, com cores apagadas, sombrias e sem o velho calção por cima da calça.

Superman e seu novo visual ao lado do Senhor Incrível Reprodução

Acontece que todos estes quesitos estranhos ao Superman tiveram grande aceitação de parte dos nerdolas. Essa turma simplesmente adorou ver o Homem de Aço matando Zod e destruindo metade de Metrópolis sem pensar duas vezes. Todo mundo sabe que o kryptoniano não mata. Mas não importou nada o fato de Snyder ter se desviado da essência do herói. Os nerdolas, relativamente poucos mas barulhentos, acharam que era isso aí, mesmo com os filmes arrecadando abaixo do esperado nas bilheterias.

E esse pessoal agora está aí, atacando o visual do Superman do filme que estreia em julho de 2025. A gritaria nas redes sociais começou no mesmo instante em que as fotos foram parar na internet. Reclamam de tudo, um diz que “este uniforme do Superman está uma bosta”, outro escreveu que “sempre odiei o fato do uniforme dele ser espalhafatoso desse jeito, a cueca por cima da calça. Superman é tosco”. Um outro publicou numa rede social que “preferia quando o uniforme era igual um Superman daqueles pacotes de brinquedo do Brás” e mais um escreveu “esse uniforme do Superman novo não é nada prático e vão gastar horrores em pós-produção só para acertar o negócio”. E por aí seguiu a coisa.

As pessoas odiaram o fato do uniforme do próximo longa ser muito parecido com o original, veja você. Consegue entender uma coisa assim? Mais do que isso, os nerdolas não gostaram das fotos, que são de bastidores e feitas de modo precário. Não querem nem mesmo esperar para ver um trailer oficial para ter uma noção melhor de como tudo vai ficar na tela e com o herói em ação de verdade.

Sério, esse pessoal devia ser condenado a ficar vendo durante uma semana seguida a versão de Snyder de Liga da Justiça seguido de Batman v Superman. Por favor, não precisam nem ir ao cinema ver o longa de James Gunn. Deixe para quem gosta, beleza?

