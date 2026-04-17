Gabriel Vivan estreia no teatro em ‘Caixa 2’, com texto clássico de Juca de Oliveira Ator participa de montagem dirigida por Alexandre Reinecke com nomes como Paulo Gorgulho e Taumaturgo Ferreira no elenco

Gabriel Vivan estreia no teatro em clássico de Juca de Oliveira Divulgação/Josi Herrera

Gabriel Vivan estreia no teatro nesta sexta-feira (17) em São Paulo com uma imensa responsabilidade. Depois de fazer sucesso na tela da RECORD como Davi e Abias em Reis, o ator sobe aos palcos pela primeira vez como parte de um grande espetáculo, e, mais do que isso, em uma nova montagem do clássico Caixa 2, de Juca de Oliveira.

A peça, que fica em cartaz em curta temporada, até dia 14 de junho, no Teatro das Artes (Shopping Eldorado), atrai ainda mais a atenção do público pelo caráter nostálgico após a morte de Juca, aos 91 anos, em 21 de março deste ano.

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Em entrevista ao R7 Teatro, o ator gaúcho conta como tem sido fazer parte deste grande sucesso, que estreou há quase trinta anos, em 1997, e se mantém atual ao debater temas como ética e corrupção por meio da comédia.

“É um privilégio fazer parte dessa obra. Quando estreou, eu tinha um ano de idade, hoje estou com 30, e a peça permanece atual. Em termos de história, de corrupção e escândalos, o Brasil está igual. Com a licença poética do Juca e a direção maravilhosa do Alexandre Reinecke, ele atualizou a peça. O Juca era muito generoso, não tinha apego ao texto. E, na época da primeira montagem, atualizava o elenco das piadas, botava a atualidade ainda mais na peça, com o que saiu no jornal, e o público se divertia, porque era muito atual”, conta.

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Texto original de Caixa 2 é de 1997, mas se mantém atual quase 30 anos depois Divulgação/Lucas Sancho

Homenagem a Juca de Oliveira

Gabriel revela que os atores tinham começado os ensaios há pouco tempo quando souberam do falecimento de Juca.

“Claro que gostaríamos que ele estivesse presente, mas sabemos que ele vai nos abençoar. Foi doloroso porque ele é um gênio, mas ele vai seguir se comunicando com a gente através da arte pelos próximos 100, 200 anos, porque o que ele escreveu é atemporal, e o artista que ele foi, foi de inspiração para muitas pessoas queridas que vão manter viva a memória dele”.

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“Eu esperava que ele estivesse na plateia, gostaria de agradecê-lo pessoalmente, mas agora vai virar uma peça de homenagem. Queremos honrá-lo e fazer com que seja um grande sucesso, como foi na primeira vez”, completa.

Na trama, um banqueiro aparentemente respeitável se vê envolvido em um escândalo de desvio de dinheiro não declarado – o famoso “caixa 2”. A partir daí, a história se desenrola com muito humor e ironia, expondo as contradições, hipocrisias e jogos de poder que sustentam esse sistema.

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Entre tentativas de acobertamento, alianças improváveis e situações absurdas, a peça revela como a corrupção pode estar mais enraizada e naturalizada do que se imagina.

Gabriel Vivan interpreta Henrique na peça Caixa 2 Divulgação/Lucas Sancho

Gabriel interpreta Henrique, definido pelo ator como um “cara da internet”: “Ele é sagaz, diria que é quem desenvolve a trama, faz as conexões pelo lado da família de que tem algo estranho com esse cheque, ele vira um detetive”.

O elenco de Caixa 2 tem grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Paulo Gorgulho, Taumaturgo Ferreira, Cassio Scapin, Flávia Garrafa e Sophia Abrahão.

E logo em sua estreia no teatro, Gabriel vai ‘jogar’ cenicamente com esses nomes consagrados e conhecidos do público, o que o intimidou inicialmente. De acordo com o ator, os veteranos o deixaram à vontade, tornando a estadia em São Paulo mais acolhedora:

“Fui recebido com braços tão abertos. Foi um presente maravilhoso, e o elenco me abraçou tão bem. Criei uma amizade tão grande com o Paulo Gorgulho, ele está muito contente no processo e é um dos melhores atores que já vi fazendo um texto. E ele me acolheu como um filho, me dando várias opiniões e conselhos bacanas. A Flávia faz minha mãe, e é um amor. Não tem exceção. O Cassio é meu vizinho e ele abre a porta do carro para mim! O Taumaturgo é fenomenal, e é o cara mais estiloso que conheço. E a Sophia também é um amor. Existe um carinho e muito respeito”.

“Estou vivendo um sonho. Minha vida sempre foi na coragem, mas também na certeza de que estava tudo organizado para isso. Eu já tinha vindo para cá em 2023 e agora vim de novo, foi uma afirmação de que eu quero isso. E estou batalhando. [Vou estrear] em um teatro para mais de 700 pessoas, é um dos maiores de São Paulo. Claro que estou muito ansioso”, reflete.

Do drama para a comédia

Gabriel Vivan explora o lado da comédia na estreia no teatro Divulgação/Josi Herrera

Caixa 2 foi uma das peças de maior sucesso do Brasil nos anos 90, ficando anos em cartaz e tendo uma legião de fãs, que se divertiram com o lado cômico e ‘trágico’ dos escândalos do país. Para Gabriel, vai ser a oportunidade de mostrar a versatilidade como artista, explorando a comédia, no lugar dos papéis densos e dramáticos das tramas bíblicas da RECORD.

“Sempre tive vontade de me aventurar na comédia. Particularmente falando, é mais fácil fazer a pessoa chorar do que rir, porque humor é algo muito particular. E estou aprendendo agora porque nunca tinha feito comédia antes. E o Alexandre [diretor da peça] sabe muito bem orientar o ator, quando elevar o tom. E a galera é muito boa. É um processo muito gostoso de descoberta”, ressalta.

Coincidência?

Para os fãs de curiosidades, quem interpretou Henrique na primeira versão de Caixa 2 foi Petrônio Gontijo, que dividiu o papel de Davi com Gabriel em Reis. E, para deixar os caminhos ainda mais parecidos, à época, Petrônio tinha cerca de 29 anos, enquanto Gabriel acabou de completar 30.

“Alguns sinais comprovam que o caminho está certo. E o Petrônio é uma grandíssima inspiração, um ator maravilhoso”, elogia.

No dia da estreia da peça, Gabriel revisita a possibilidade de viver da atuação, algo que surgiu ainda na infância:

“É a realização de um sonho de um moleque de cinco anos. Estou muito honrado por fazer uma peça desse tamanho. E muito empolgado para ver o que as pessoas vão achar e me verem também como um ator de teatro que, para mim, tem um valor fundamental. Respeito muito a caminhada de todo ator, mas o que busca e experimenta o teatro, é diferente. Não é um ator da câmera só. E isso aprendo muito com os colegas da caminhada que já estão há mais tempo e me inspiram. E eu quero ser esse ator que está em todo lugar”, garante.

SERVIÇO

Caixa 2

Estreia: 17 de abril de 2026

Temporada: de 17 de abril a 14 de junho de 2026

Horários: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro das Artes

Endereço: Av. Rebouças, 3970 - Store 409 - Pinheiros, São Paulo/SP

Abertura dos portões: 45 minutos antes do evento

Classificação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) no balcão; R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) na plateia lateral; R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) na plateia central