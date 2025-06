Anime Friends 2025 terá entrada gratuita no primeiro dia de evento Evento acontece em São Paulo entre os dias 3 e 6 de julho de 2025 Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 26/06/2025 - 19h45 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anime Friends em 2024 Divulgação - Maru Division

O Anime Friends 2025 terá entrada gratuita no primeiro dia de festa, na quinta-feira, 03 de julho. Para garantir a participação na abertura do maior evento de cultura pop asiática da América Latina, os interessados deverão acessar o site da Mundo Ticket (https://www.mundo-ticket.com/), às 10h do dia 30 de junho. A ação da Maru Division, organizadora do evento, é patrocinada pela ADE SAMPA - Agência São Paulo de Desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo.

O acesso é dividido em duas etapas: a primeira, no site da Mundo Ticket, para emissão de apenas dois ingressos gratuitos por CPF, incluindo crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais; a segunda etapa é doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) na entrada do Anime Friends na quinta-feira, dia 03 de julho. Os alimentos arrecadados serão doados para as entidades beneficentes ONG Bem Querer e Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono.

Encontros especiais

‌



Anime Friends em 2024 Divulgação - Maru Division

‌



Painéis temáticos sobre temas que bombam nas redes sociais, conduzidos por convidados especiais, são uma aposta da programação.

Quem viveu os anos 90 vai adorar o debate “RPG nos Animes - A Fantasia Ganha Vida”, que será realizado pela galera do Mundo dos Animes. A proposta é explorar como os animes conversam com a estética e estrutura dos jogos de RPG. Séries como Sword Art Online, Dungeon Meshi e Record of Lodoss War mostram como a fantasia ganha vida no jogo. O mesmo time promove o game show “Battle Shounen em Batalha”. Naruto ou Jujutsu Kaisen? One Piece ou Kimetsu no Yaiba? Clássicos antes dos anos 2000 ou fenômenos da nova geração? O público vai decidir quem é melhor nos animes de batalha.

‌



Já as meninas do Papo Nerd com Elas comandam um bate-papo cheio de nostalgia sobre os 25 anos de “Cardcaptor Sakura” no Brasil, para traçar uma linha do tempo desde a estreia na TV aberta em 2000 até a conquista de milhares de fãs que seguem fiéis até hoje.

Fechando a programação, estão os painéis com curadoria da própria Maru Division. “Entre páginas e armários: Mangás BL e GL como Espaços de Identificação” será o espaço para falar abertamente e de forma acolhedora com o público sobre publicações com temática LGBTQIAPN+, com a participação de Ana, Juna e Miw. O fórum “Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e mais: qual é o shounenzão da década?” vai reunir Kou, Pri Ganiko, Cakes Sousa e Bianca Sakai para mergulhar nos maiores shounens da última década e tentar responder qual foi o mais marcante de todos.

O último bloco das conversas vai girar ao redor dos mangás. O painel “Mangás: tem espaço para mais no Brasil?” vai escrutinar os limites do gênero no território nacional com as vozes de Bianca Sakai, Rômulo Leão, Max Andrade e Rene Pacheco. Por fim, será apresentado o debate “Mangás Shoujo: Muito Mais Que Histórias”, com o objetivo de desconstruir mitos e reforçar a importância da temática shoujo para transformar a comunidade otaku e alcançar um público cada vez mais diverso. Os dias e horários dos painéis estão disponíveis no site e nas redes sociais do Anime Friends.

Serviço

Anime Friends 2025

Quando: 3 a 6 de julho de 2025

Onde: Distrito Anhembi - R. Prof. Milton Rodrigues, s/n - Santana - São Paulo

Como participar: ingressos disponíveis na Mundo Ticket

Mais informações: https://animefriends.com.br/

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp