Batman e Deadpool vão se enfrentar em crossover Marvel/DC História será a primeira parceria das duas editoras de quadrinhos depois de 20 anos Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 27/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h21 )

Batman/Deadpool Divulgação

O portal americano Entertainment Weekly revelou com exclusividade que o Mercenário Tagarela da Marvel e o Cavaleiro das Trevas da DC se enfrentarão este ano. Como é de costume, cada editora lançará um one shot, ou seja um volume único da revista, o primeiro será lançado pela Marvel e se chamará “Deadpool & Batman” com roteiros de Zeb Wells e arte de Greg Capullo. A previsão é que a HQ chegue às lojas especializadas no dia 17 de setembro. Já a versão da DC, “Batman & Deadpool”, chega em dezembro com roteiro de Grant Morrison e arte de Dan Mora.

Deadpool/Batman divulgação

A história, que estreia em 17 de setembro, conta como Wade Wilson foi contratado para um trabalho em Gotham City que o coloca na mira do Maior Detetive do Mundo, o Batman. Acompanhando a história principal, haverá uma série de “aventuras de apoio” que apresentam “emocionantes confrontos entre personagens da Marvel e da DC”, de acordo com uma descrição oficial. No entanto, detalhes sobre o que isso envolve, incluindo as equipes criativas, serão divulgados posteriormente.

Batman/Deadpool divulgação

“Isso acontece mais ou menos uma vez a cada geração de leitores. Deixo vocês tirarem suas próprias conclusões sobre o porquê” afirmou Jim Lee, diretor de criação e editor da DC Comics. Outros crossovers devem ser lançados em 2026, mas ainda não foram anunciados.

A última parceria entre as editoras aconteceu em 2003, quando Liga da Justiça/Vingadores deram início a um arco de quadrinhos que se estendeu até o ano seguinte. Depois disso as editoras se tornaram grandes rivais e não trabalharam juntas novamente.

