Caderno com inteligência artificial e produtos geeks são apresentados em feira de papelaria Primeiro congresso da Escolar Office Brasil aposta em imersão digital em sua estreia em São Paulo Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 06/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Feira terminou nesta quarta-feira em São Paulo Divulgação

O Congresso Escolar Office Brasil 2025 foi realizado nesta semana, em São Paulo, e marca um novo momento na maior feira de papelaria e organização das Américas. Voltado a lojistas, empreendedores e profissionais do setor, o encontro reuniu especialistas com foco em gestão, vendas, inovação e marketing digital.

Novidades

Cadernos da Jandaia com IA Divulgação

O Caderno JandaIA - com inteligência artificial - foi apresentado durante o evento. A novidade é que agora o JandaIA tem corretor de redação com os 5 critérios do ENEM, e também transforma os conteúdos em mapas mentais, auxiliando nos estudos. A empresa integrou às folhas dos cadernos da marca por meio de QR Codes.

RESUMO DA NOTÍCIA O Congresso Escolar Office Brasil 2025 aconteceu em São Paulo, com foco em inovações para o setor de papelaria.

Destaque para o Caderno JandaIA, que incorpora inteligência artificial e recursos para ajudar nos estudos.

Novos jogos foram lançados, como o Jogo das 3 Pistas e o Pensando em Inglês, voltados para diversão e aprendizado.

A feira também apresentou colecionáveis da Pixar e mochilas temáticas da Disney, ampliando a oferta para jovens e adultos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cadernos da Jandaia com IA Divulgação

A Pais & Filhos Brinquedos lançou o Jogo das 3 Pistas, um jogo de raciocínio rápido no qual os participantes recebem até três pistas para descobrir uma palavra ou personagem misterioso. Quanto menos pistas forem necessárias para acertar, mais pontos o jogador marca. Já o Passa ou Repassa é um jogo clássico de perguntas e respostas em que duas equipes competem entre si. Ao receber uma pergunta, a equipe pode responder ou “passar” para os adversários. Se errar, leva torta na cara! Além disso, há provas práticas que garantem ainda mais diversão.

A Grow apresentou o “Pensando em Inglês”, destinado a crianças a partir de 5 anos, um jogo educativo que transforma o primeiro contato com o inglês em uma experiência divertida. O objetivo é formar pares de cartas em um tabuleiro individual, combinando ilustração, substantivo e adjetivo em inglês (como “Blue Flag”). O grande diferencial está na integração com o aplicativo gratuito Grow Interativo, que pronuncia as palavras ao identificar as cartas, auxiliando na fixação da pronúncia e na verificação das combinações corretas.

‌



Produto do Snoopy Divulgação Fandom Box

E a Fandom Box deu destaque ao “Snoopy Astronauta edição de 75 anos da Peanuts”. E também aos colecionáveis da Pixar: são 6 bolas colecionáveis inspiradas em personagens de Toy Story, Divertidamente, Monstros S.A. e Wall-E, além do design clássico das animações; todos os colecionáveis vêm com a Box exclusiva desenvolvida para proteção do produto e também para facilitar a organização dos colecionadores e lojistas.

Mochila do Homem-Aranha divulgação Xeryus

Já a Xeryus focou em mochilas e trolleys da linha de Princesas da Disney com compartimento frontal organizador - um cenário para guardar materiais escolares e contar histórias. São produtos com storytelling: dos puxadores ao forro com trechos dos filmes e referências clássicas do universo de Princesas. E ainda produtos do Homem-Aranha, Star Wars e Hello Kitty.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp