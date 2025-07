Chico Bento e Rosinha fazem festa para passageiros, em aeroporto de São Paulo Personagens da Turma da Mônica promoveram tradições típicas antes de voo para o Nordeste Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 04/07/2025 - 17h20 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chico Bento e Rosinha foto por Cauê Teixeira

Uma cena inesperada no maior aeroporto da América Latina: Chico Bento e Rosinha foram flagrados passeando entre passageiros na última quinta-feira (03/07), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os personagens da Turma da Mônica, criados por Mauricio de Sousa, atraíram os olhares de todos — principalmente das crianças.

Maria Eduarda, de 12 anos, foi surpreendida enquanto aguardava uma viagem em família para Porto de Galinhas.

“Eu gosto muito do Chico Bento, leio vários gibis dele. Gosto da Turma da Mônica também, muita coisa antiga deles. Eu me emocionei”, revelou.

Festa com a Turma da Mônica foto por Suellen Margato

Os personagens participaram de uma festa no Lounge GOL Smiles. Em seguida, Chico Bento e Rosinha recepcionaram os passageiros de um voo entre São Paulo e João Pessoa.

‌



A aeronave escolhida não poderia ser outra: o Boeing 737-800, avião que foi totalmente personalizado com desenhos do Chico Bento e sua turma em parceria com a GOL para levar elementos da cultura do interior para vários destinos.

Tripulação do voo especial foto por Suellen Margato

Do lado de fora, há vários animais e, na asa do avião, o Chico Bento repousa tranquilamente. Já na parte interna, há tirinhas em todos os assentos, além das bandejas com comidas típicas.

‌



Tirinhas nas poltronas do avião foto por Suellen Margato

Dentro da aeronave, durante o voo, os passageiros receberam um serviço de bordo especial com produtos relacionados à Turma da Mônica — entre eles, doces e histórias em quadrinhos.

Para Marcos Saraiva, diretor-executivo da MSP Estúdios, a parceria com a GOL tem ampliado as fronteiras do universo da MSP, levando seus personagens para novos espaços e experiências, e conectando diferentes públicos e realidades.

‌



Detalhes das ilustrações do avião da Gol foto por Suellen Margato

“Ver o Chico Bento estampado em um avião que cruza o país diariamente é a prova do nosso compromisso em estar presente em diversos momentos que fazem parte da vida dos brasileiros, levando criatividade, emoção e afeto de forma estratégica e com valor para todos os envolvidos”, afirma Saraiva.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp