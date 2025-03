Confira os melhores animes para maratonar no final de semana Final da temporada de Dragon Ball Daima e Digimon dublado estão entre os destaques Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 05/03/2025 - 19h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black Cover também está disponível

O final de semana em todo o Brasil ainda será animado com muitos bloquinhos de carnaval. Mas quem decidiu ficar em casa tem opções de entretenimento também. Afinal, é bom descansar depois de muita festa.

Até o dia 14 de março, quem acessar o site Crunchyroll pode conferir a seleção Bloquinho do Sofá, feita especialmente para quem gosta da tranquilidade, e também a Bloquinho da Festa, para quem curte pular o Carnaval e ficar de boa depois.

Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima

A despedida da nova história de Goku e seus amigos está chegando. Na Crunchyroll já está disponível o 20º e último episódio de Dragon Ball DAIMA, legendado em português, o lançamento aconteceu na última sexta-feira (28/02) de forma simultânea com o Japão.

‌



Ao longo dos episódios, os fãs acompanharam uma história inédita, viram as transformações de Vegeta em Super Saiyajin 3 e Goku em Super Saiyajin 4, algo que era muito aguardado pela comunidade.

Daima foi a última obra criada pelo lendário Akira Toriyama, que morreu em março de 2024, e é uma celebração dos 40 anos da franquia Dragon Ball e do legado do mangaka japonês. A série conta com direção de Yoshitaka Yashima, produção da Toei Animation, direção de série por Aya Komaki, coordenação de enredo e roteiro de Yuko Kakihara e design de personagens para animação de Katsuyoshi Nakatsuru.

‌



Digimon

Digimon clássico

Maratone também o clássico Digimon Adventures, na Crunchyroll.

‌



A primeira e a segunda temporada do anime de 1999 e 2000 chegaram com a popular dublagem original em português. Ao todo, são 104 episódios que os fãs da saga podem assistir.

O anime Digimon Adventure foi ao ar na televisão japonesa entre março de 1999 e março de 2000, com 54 episódios, e direção de Hiroyuki Kakudou (Yu-Gi-Oh!), junto a Toei Animation. Já a segunda temporada, Digimon Adventure 02, foi transmitida entre abril de 2000 e março de 2001, com 50 episódios, também com direção de Kakudou.

Digimon Adventure

Sinopse: Durante um acampamento de verão, sete crianças encontram sete Digivices e são transportados para um estranho mundo digital. Neste novo mundo, eles fazem amizade com criaturas chamadas Digimon, nascidas para defender o mundo das forças do mal.

Digimon Adventure 02

Sinopse: Três anos após a aventura de Tai e seus amigos, um novo inimigo aparece no Digimundo - Digimon Kaiser - e ele quer controlar todos os Digimon. Os poderes do Digimon Kaiser impedem que Agumon e os outros Digimons digivoluam, causando muitos problemas. Mas uma nova geração de heróis surge! Veem é capaz de se combinar com DigiMental para criar um novo tipo de Digimon nunca antes visto. Tai convoca Daisuke Motomiya, um colega do seu time de futebol, para lutar ao lado de Veemon no Digimundo. Acompanhe essa dupla embarcar em incríveis aventuras e ajudar a salvar o Digimundo do Digimon Kaiser!