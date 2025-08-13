COPAG traz ao Brasil o fenômeno Disney Lorcana, novo TCG oficial da marca Cartas colecionáveis com personagens da Disney chegam a partir de agosto Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 13/08/2025 - 19h01 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h01 ) twitter

Lorcana, novo TCG oficial da Disney divulgação Disney

A COPAG anunciou a chegada ao Brasil do Disney Lorcana, um dos lançamentos mais aguardados do universo geek e TCG (Trading Card Game). Criado pela editora Ravensburger em parceria oficial com a Disney, o jogo será lançado em 01 de setembro em versão importada (em inglês).

A empresa será a responsável pela divulgação e distribuição do jogo em território nacional, trazendo ao Brasil todas as coleções já lançadas no exterior - desde a estreia da franquia, que movimentou mercados como EUA e Europa. O produto é considerado o primeiro grande TCG da Disney, com participação direta do time criativo da Disney, com ilustrações exclusivas e conteúdo inédito das maiores franquias da marca, reunindo cartas com personagens das mais diversas fases da companhia, incluindo desde clássicos como Mickey, Hercules, Peter Pan e Ursula a histórias presentes em produções recentes, como Encanto, Frozen, Lilo & Stitch, Encanto, Zootopia, Moana, etc.

“Trata-se de uma franquia que une storytelling e nostalgia em um jogo visualmente sofisticado e mecânicas modernas. Acreditamos que Lorcana será um novo marco para o mercado de jogos no Brasil”, afirma Mariana Dall’Acqua, VP de Marketing LATAM da COPAG na América Latina e responsável pela comunidade de poker global no grupo Cartamundi.

A linha inclui cartas comuns, raras e versões metalizadas, além de acessórios como deck boxes e playmats, um formato já consagrado entre os fãs de jogos dessa categoria.

Além do apelo emocional e nostálgico, Disney Lorcana representa uma aposta estratégica da COPAG no segmento geek e colecionador, aproveitando a volta dos hobbies clássicos, como jogos e colecionismo, que tiveram participação marcante na infância das gerações passadas, agora com uma roupagem atualizada e alinhada com os interesses mais recentes do público. A empresa prepara ações e torneios, além de pontos de venda especializados.

Sobre a COPAG

Com 117 anos de história, a COPAG é líder em baralhos e cartas de jogos no Brasil e uma das maiores referências globais em entretenimento e jogos de mesa. Parte do grupo Cartamundi, multinacional belga presente em mais de 50 países, a empresa alia tradição e inovação em um portfólio que inclui produtos próprios, licenciamentos internacionais como Pokémon TCG, Disney Lorcana e parcerias com marcas como Disney, Warner Bros, Dreamworks e NFL.

