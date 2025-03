DC vai adaptar histórias em quadrinhos do Batman em podcast Além do áudio em inglês, o novo formato terá animação das HQs clássicas Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 25/03/2025 - 16h11 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h47 ) twitter

Nova iniciativa da DC promove o Batman Divulgação DC Comics

A DC e a Realm anunciaram o lançamento de DC High Volume: Batman, uma nova série de podcast roteirizada em inglês que transforma as maiores aventuras do Batman em emocionantes audiodramas. Os dois primeiros episódios estreiam em 2 de abril nas principais plataformas digitais.

A jornada começa com a adaptação em quatro partes de Batman: Ano Um, de Frank Miller e David Mazzucchelli. Após passar mais de uma década viajando pelo mundo depois da morte dos pais, Bruce Wayne retorna à Gotham City e encontra uma cidade dominada pelo crime e pela corrupção. Determinado a mudar essa realidade, ele veste a capa e se torna o Batman pela primeira vez.

Batman Ano 1 Divulgação DC Comics

Mas se Batman, o tenente Jim Gordon e o promotor Harvey Dent conseguirem derrubar os chefões do crime de Gotham, quem ocupará o lugar deles? Um novo rosto da vilania pode surgir, dando início a um Longo Dia das Bruxas, repleto de criminosos fantasiados.

“A DC está comprometida em encontrar novas formas de alcançar um público mais amplo, oferecendo adaptações envolventes e de alta qualidade das histórias mais icônicas do Batman, inclusive, no formato de áudio”, afirmou Anne DePies, vice-presidente sênior e gerente geral da DC. “Queremos oferecer um ponto de entrada para quem ainda não conhece a DC e, ao mesmo tempo, trazer os fãs já apaixonados, ouvintes de podcasts e amantes de audiolivros para uma experiência fiel aos quadrinhos”.

DC High Volume: Batman estreia no dia 2 de abril, com os dois primeiros episódios adaptando os capítulos 1 e 2 da icônica história Batman: Ano Um (Batman #404 & #405). Novos episódios serão lançados todas às quartas-feiras. A notícia ruim é que não há previsão dessas histórias serem traduzidas para português.

Confira o trailer da produção

Onde ouvir

Inscreva-se agora para participar da audição no dia do lançamento, exclusivamente no servidor oficial da DC no Discord: https://discord.gg/dcofficial .

Os episódios estarão disponíveis, em inglês, gratuitamente para download ou streaming nas principais plataformas de podcast (Spotify, Apple Podcasts etc.) e no canal oficial da DC no YouTube .

Elenco

O elenco de voz de DC High Volume: Batman conta com Jason Spisak (Justiça Jovem, Arcane) como Batman/Bruce Wayne, Jay Paulson (Mad Men, Catch-22) como Tenente James Gordon, Reba Buhr (Next Gen) como Mulher-Gato/Selina Kyle, Adam O’Byrne (Entrevista com o Vampiro – AMC) como Harvey Dent/Duas-Caras, Mike Starr (Os Bons Companheiros, Ed Wood) como Carmine Falcone, Simon Vance (Bring Up the Bodies, Rod: The Autobiography of Rod Stewart) como Alfred Pennyworth, Dan Gill (Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma) como Coringa, Jesse Burch (Fallout: New Vegas) como Charada, Michelle Lukes (Alexandre, Strike Back) como Hera Venenosa e Kevin Smith (O Balconista, Dogma) como Pinguim.