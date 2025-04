Dia do Orgulho Nerd será comemorado com Geek Day na Liberdade Grátis, voltado para todas as idades e pet friendly, evento acontece entre dias 3 e 4 de maio Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 15/04/2025 - 18h29 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h29 ) twitter

Feira Geek na Liberdade divulgação

Em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, celebrado em 25 de maio, a Feira das Deusas promove no primeiro final de semana do mês, 3 e 4 de maio, o Geek Day, no Bairro da Liberdade em São Paulo.

Voltado para todas as idades, pet friendly e com atrações grátis, o evento que acontece na Rua dos Estudantes terá Concurso de Dança K-Pop, Cosplay, Espaço de Brincar, Escolinha de Beyblade, Gastronomia e Música.

Além disso, o Geek Day contará com feira criativa com participações de 35 marcas autorais, na qual será possível garantir um presente para o Dia das Mães.

Local

Feira Geek na Liberdade divulgação

O Geek Day será na Rua Dos Estudantes, perto da estação metrô Liberdade (linha azul). Outras informações podem ser conferidas na página da Feira das Deusas https://www.instagram.com/feiradasdeusassp/

Data: 3 e 4 de maio (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 18h

Classificação Livre

Entrada Grátis

