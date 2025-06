Editora Panini lança TCG do Mundial de Clubes FIFA 2025 Os cards são colecionáveis e também se transformam em um jogo com diversos atletas famosos Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 25/06/2025 - 20h13 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h13 ) twitter

Vini Jr em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP) Lance

A Panini Brasil anunciou o lançamento do Adrenalyn XL™ TCG do Mundial de Clubes FIFA 2025™. O Starter Pack, contendo 3 envelopes (6 cards cada), 4 cards Limited Edition, 1 Guia de Jogo, 1 Tabuleiro e 1 Pasta Porta-Cards, e os envelopes já estão disponíveis no site da Panini.

Adrenalyn Mundial de Clubes divulgação

O Adrenalyn XL™ TCG do Mundial de Clubes FIFA 2025™ permitirá que os fãs montem seus times, abram pacotes, troquem cartas, joguem, experimentem e divirtam-se colecionando as mais de 350 cartas da coleção. A experiência será ainda mais divertida com o aplicativo, que, ao escanear o código presente em cada pacote, permitirá que os colecionadores recebam cartas digitais para montar seu time dos sonhos e desafiar amigos online - sem esquecer o modo de jogo um contra um para testar as habilidades dos colecionadores!

Adrenalyn Mundial de Clubes divulgação

A coleção oficial de cartas colecionáveis Prizm da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ será indispensável para os colecionadores, com um conjunto base de 200 cartas e uma média de 5 Prizms numeradas por caixa Hobby, incluindo Purple Pandora, Multicolor Mojo e Gold Vinyl. A lista de autógrafos da edição 2025 inclui a maioria dos principais jogadores do torneio, e a “caçada” está aberta para um leque recheado de inserts limitados, incluindo Color Blast Duals, Continental Pride e Kaboom! em Opti-Chrome. Esta é uma coleção para todos os especialistas e fãs que procuram cartas colecionáveis extraordinárias e exclusivas.

“O Mundial já está pegando fogo e essa nova coleção do Adrenalyn chega para completar essa experiência! Além de completar o álbum inédito do Mundial de Clubes, os torcedores agora também poderão colecionar, trocar e jogar os cards Adrenalyn em uma coleção feita especialmente para essa competição única na história do futebol”, comenta Martina Limoni, diretora de Marketing LATAM da Panini.

O Starter Pack (contendo 3 envelopes, 4 cards Limited Edition, 1 Guia de Jogo, 1 Tabuleiro e 1 Pasta Porta-Cards) e os envelopes (6 cards) já estão disponíveis no site da Loja Panini, Panini Points e nas principais bancas, custando R$ 99,90 e R$ 9,00, respectivamente.

Ficha técnica

Lançamento: 18/06/2025

Quantidade de cards da coleção completa: 369 cards

Preço do Starter Pack: R$ 99,90

Preço do envelope: R$ 9,00 (contendo 6 cards)

