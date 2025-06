Elenco de Superman encerra passagem pelo Brasil após visitar pontos turísticos no Rio de Janeiro O filme será lançado oficialmente nos cinemas no dia 10 de julho Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 25/06/2025 - 20h23 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h33 ) twitter

Elenco do fiilme "Superman" no Rio de Janeiro divulgação

“Oi Brasil, olhe para cima!”. Foi com esse convite que James Gunn, David Corenswet e Rachel Brosnahan iniciaram sua passagem pelo Rio de Janeiro, viagem que faz parte das atividades de lançamento de Superman, e que chegou ao fim nesta terça-feira, 24 de junho. O filme é um dos mais aguardados do ano e diretor e elenco foram recebidos com muito carinho pelos fãs brasileiros.

A viagem ao Rio de Janeiro começou com uma visita em um dos lugares mais altos da cidade: o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno e um dos pontos turísticos mais emblemáticos do país. Na sequência, diretor e atores se encontraram com parte da imprensa brasileira e latino-americana em uma coletiva de imprensa realizada na Casa de Santa Teresa, outro ponto da cidade de tirar o fôlego que se destaca por sua vista deslumbrante.

Em seguida, o trio teve a oportunidade de se aproximar ainda mais da cultura carioca. Em um quiosque na Praia de Ipanema, eles foram recebidos por influenciadores brasileiros e latino-americanos para uma tarde de interações e troca cultural. Entre um mate gelado, caipirinha, água de coco e muitas risadas, os talentos conversaram de forma descontraída com os criadores de conteúdo que participaram da ação.

A noite foi marcada por um encontro com o público, em um evento especial realizado no Cine Odeon, no centro do Rio de Janeiro. O cinema foi transformado na Fortaleza da Solidão, o santuário secreto do Superman, que foi palco do encontro entre os fãs brasileiros e o diretor e os atores, que puderam sentir de perto todo o amor e carinho de centenas de pessoas.

A passagem pelo Rio de Janeiro encerrou na terça-feira, 24 de junho, com uma agenda de encontros com a imprensa e influenciadores.

Superman estreia no dia 10 de julho nos cinemas de todo o país, também em versões acessíveis, e os ingressos já estão à venda. Para mais informações, consulte o cinema de sua cidade.

Sobre o filme

Superman é o primeiro longa-metragem da DC Studios a chegar às telonas, com sua estreia marcada para 10 de julho nos cinemas de todo o mundo. Distribuído pela Warner Bros. Pictures, James Gunn, em seu estilo característico, assume a nova história do super-herói original, no recém-imaginado universo DC, com uma combinação singular de ação épica, humor e coração, um Superman movido pela compaixão e por uma crença inerente na bondade da humanidade.

Os CEOs da DC Studios, Peter Safran and Gunn, produziram o longa-metragem, com direção e roteiro de Gunn, baseado nos personagens da DC. Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster.

O filme é estrelado por David Corenswet (“Twisters”, série “Hollywood”) no papel duplo de Superman/Clark Kent; Rachel Brosnahan (série “The Marvelous Mrs. Maisel”) como Lois Lane, e Nicholas Hoult (os filmes “X-Men”, “Jurado Nº 2”) como Lex Luthor. Coestrelam Superman os atores Edi Gathegi (série “For All Mankind”); Anthony Carrigan (séries “Barry”, “Gotham”); Nathan Fillion (os filmes “Guardiões da Galáxia”, “O Esquadrão Suicida”); Isabela Merced (“Alien: Romulus”); Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”, “Fora de Série”); Sara Sampaio (“At Midnight”); María Gabriela de Faría (série “The Moodys”); Wendell Pierce (“Selma: Uma Luta pela Igualdade”; série “Jack Ryan”); Alan Tudyk (série “Andor”); Pruitt Taylor Vince (“Bird Box”); e Neva Howell (“Greedy People: Pessoas Gananciosas”).

Os produtores executivos de Superman são Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. A equipe de produção criativa de James Gunn nos bastidores inclui seus colaboradores frequentes como o diretor de fotografia Henry Braham, a designer de produção Beth Mickle, a figurinista Judianna Makovsky, e o compositor John Murphy, ao lado dos editores William Hoy (“Batman”), Jason Ballantine (filmes “IT”, “The Flash”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Besouro Azul”).

