Escolas públicas ganham novas bibliotecas infantis, em São Paulo

Novas bibliotecas infantis em São Paulo divulgação

O mês de maio marca a chegada de novas bibliotecas multiuso em escolas públicas do estado de São Paulo. Osasco e a capital São Paulo foram contempladas pelo programa Força para Crescer: Pontos de Leitura, que transforma salas de aula em ambientes de leitura e imaginação. Ao todo, serão três novas bibliotecas — uma na capital e duas em Osasco — ampliando o acesso à cultura e incentivando o prazer da leitura.

Voltada a crianças da Educação Infantil, cada biblioteca conta com um acervo de 400 livros de autores nacionais. A proposta é democratizar o acesso ao livro e à leitura em territórios de alta vulnerabilidade social.

Novas bibliotecas infantis em São Paulo divulgação

“Mais do que formar leitores, queremos formar vínculos. A biblioteca se torna um ponto de encontro afetivo dentro da escola, onde a criança é protagonista da sua imaginação”, afirma William Mendonça, coordenador-executivo do projeto.

A primeira biblioteca da capital paulista será inaugurada de 21 a 24 de maio, no CEI Luz e Lápis, em Santo Amaro, na CEI Luz e Lápis, com uma programação cultural gratuita, incluindo apresentações teatrais, contação de histórias e eventos abertos à comunidade escolar, em celebração à Semana Mundial do Brincar.

‌



As escolas selecionadas são públicas e atendem comunidades diversas, com foco em estudantes em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é que mais de 3.500 crianças, educadores e membros da comunidade sejam impactados diretamente apenas nessas novas unidades.

Evento de inauguração divulgação

Após a implantação, todos os materiais da biblioteca — como livros, mobiliário e elementos artísticos — são doados à escola, que passa a contar com uma rotina permanente de atividades culturais e pedagógicas. A programação inclui ações de formação de professores, mediação de leitura, apresentações de teatro e outras expressões artísticas. Os artistas e grupos envolvidos são locais, com repertórios baseados em autores brasileiros e foco na valorização da diversidade étnica e cultural do país.

‌



Renata Ruggiero, presidente da entidade que realiza o gerenciamento social da Motiva, reforça que este patrocínio está em linha com a estratégia do Instituto de apoiar a literatura e incentivar a leitura nas regiões em que atua.

“Acreditamos no poder transformador da leitura, e por isso, estamos muito felizes em apoiar a criação de novas bibliotecas”, afirma a executiva.

‌



A ação integra a nova fase do programa Força para Crescer: Pontos de Leitura, que teve início em agosto de 2024 com a inauguração de 10 bibliotecas no estado do Rio de Janeiro. Em 2025, o projeto também chegou ao Maranhão, com duas unidades implantadas em Imperatriz. Ao todo, desde o início da iniciativa, já foram realizadas 75 apresentações de artes cênicas, 251 sessões de contação de histórias e 40 saídas culturais para eventos literários itinerantes, impactando mais de 15 mil pessoas.

INAUGURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS

Locais: Centro Educacional Luz e Lápis (Rua Benedito Fernandes, 155 - Santo Amaro, São Paulo) e Osasco (em fechamento)

21/05 – Quarta-feira

10h – “Ser tão Minas – O surgimento do baobá, a lenda do tambor e a história da cabaça”

Grupo: Marlon Costa | Duração: 50 min

14h – “Um Encontro com o Curupira”

Grupo: Cia. Paralenda | Duração: 30 min

22/05 – Quinta-feira

10h – “Mais Que Cinco”

Grupo: Cremosa Cia de Arte | Duração: 45 min

14h – “O Sonho que Alice Sonhava”

Grupo: Cremosa Cia de Arte | Duração: 45 min

24/05 – Sábado – Semana do Brincar

9h30 – “Sapo Caculé”

Grupo: Cia. dos Três | Duração: 50 min

10h30 – Cerimonial de Inauguração

11h30 – “Abaporu&eu”

Grupo: Cia. Eira Nem Beira | Duração: 60 min

Datas e locais de Osasco serão divulgados em breve, acompanhe em @leiturastransformam

