HQ Lama foi baseada em histórias reais e retrata a luta por moradia Evento de lançamento da HQ acontece no dia 08/03, na Ugra Press, em São Paulo Refúgio Geek|Cauê Teixeira 27/02/2025 - 16h19 (Atualizado em 27/02/2025 - 16h43 )

HQ Lama divulgação

A história em quadrinhos Lama, de autoria de Ea Damaia e Cucas, é inspirada em casos reais da luta por moradia na Grande São Paulo e retrata os desafios de uma família que enfrenta uma reintegração de posse. A obra será lançada no dia 8 de março, às 16h00, na Livraria Ugra Press, em São Paulo.

Na história, os autores mostram a vida de Araci e seus filhos, Rui e Juca, a partir do momento em que recebem uma carta de reintegração de posse do terreno da casa onde vivem, na Vila Operária, em Guarulhos. Apesar da história ser ficcional, foi baseada em fatos que aconteceram na região.

“Um dia, assisti a um vídeo de um morador relatando que sofreu um despejo em Guarulhos, no bairro do Continental, um bairro vizinho de onde morei. Isso despertou meu interesse em me aprofundar na temática.”, conta Ea Damaia.

E, durante as pesquisas, os autores encontraram o mestrado de Maíra Moraes de Carvalho, Movimentos sociais, território e resistência: a luta dos trabalhadores e do movimento de luta por moradia pela Vila Operária em Guarulhos, SP (2018), que se tornou a principal base teórica para a construção da história.

“Muitos elementos do roteiro e da narrativa vêm da realidade, mas também há aspectos completamente ficcionais. Nosso processo envolveu ficcionalizar a realidade para construir essa obra, especialmente no drama familiar da história. O pano de fundo, no entanto, é baseado em acontecimentos reais, especificamente na luta por moradia dos moradores da Vila Operária, em Guarulhos.”, explica Ea.

HQ Lama

Além de usar as fotos do projeto acadêmico como base para fazer os desenhos, Cucas também visitou o local, que é cenário principal da história em quadrinhos.

“Ter referências visuais foi essencial para o trabalho de ilustração do Lama. Não só porque agilizou muito o processo, mas o fato de trabalhar com fotos que nós mesmos tiramos, tornou os cenários onde a história se passa muito mais concretos. Antes de efetivamente começar a desenhar as páginas, Ea e eu visitamos a Vila Operária, conhecemos o bairro e tiramos algumas fotos. Esse dia, junto com a produção desse material, me ajudou a entender melhor onde se passavam os eventos do quadrinho e como encaixar nossos personagens.” contou Cucas.

HQ Lama

Em uma entrevista, Ea revelou que depois do processo de divulgação do novo quadrinho podem até mesmo pensar em uma sequência para “Lama”.

“Durante o processo de criação do roteiro, muita coisa que queríamos trabalhar acabou ficando de fora, seja por falta de tempo, orçamento ou até por limitação de páginas. Algumas cenas precisaram ser cortadas porque simplesmente não cabiam na HQ. Se eu fosse pensar em uma continuação, imaginaria algo que se passasse um tempo depois, para explorar como a história se desdobra”, diz.

Ficha técnica

Capa da HQ Lama

Roteiro, produção e design gráfico: Ea Damaia

Ilustração, Cor e Letras: Cucas

Assistentes de Cor: Cecilio Giovanna Muzel, Willow Raldes e LoDorgo

Balonamento: Arthur Pigs

Projeto Gráfico: Ea Damaia e Lalo Sousa

Revisão: Karina Okamoto

Consultoria de Roteiro: Diana Salu

Consultoria de Storyboard: Jefferson Costa

BIBLIOGRAFIA: MORAES, Maíra Carvalho de. Movimentos sociais, território e resistência: a luta dos trabalhadores e do movimento de luta por moradia pela Vila Operária em Guarulhos, SP, 2018. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-03122018-161019/publico/mestrado_final.pdf > Acesso em: 02/05/2023

Serviço

Lançamento da HQ Lama de Ea Damaia e Cucas

Data: Sábado, 08/03, às 16h

Local: Ugra Press, Galeria Ouro Velho, R. Augusta, 1371, loja 116, São Paulo - SP

Entrada gratuita // Informações