Quadrinista brasileiro expõe falta de reconhecimento da Marvel Mike Deodato fez desabafo após o lançamento do trailer da série “Coração de Ferro” Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 15/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

série 'Coração de Ferro' divulgação

O sucesso da Marvel no cinema trouxe à tona diversos personagens do grande público que não são leitores de quadrinhos. Homem-Formiga, Gavião Arqueiro, Hulk Vermelho e até mesmo Soldado Invernal. Heróis que são construídos como coadjuvantes e que foram apresentados nas grandes telas e nas mais recentes séries da Disney. Mas quem são os criadores desses personagens? Nem sempre eles recebem pela criação de um projeto que anos depois se torna tão grandioso.

Mike Deodato divulgação

Na mais recente polêmica da casa das ideias, um quadrinista brasileiro demonstrou toda sua decepção com a Marvel. Nesta semana, a empresa divulgou o trailer da série “Coração de Ferro”. A série acompanha Riri Williams, uma jovem engenheira que desenvolve uma armadura de combate inspirada na tecnologia de Tony Stark, o Homem de Ferro.

'Coração de Ferro' por Mike Deodato divulgação

O que poucos sabem é que a personagem nasceu em um quadrinho desenhado pelo brasileiro Mike Deodato, pouco antes do lançamento oficial do trailer da série ele demonstrou descontentamento pela falta de reconhecimento pela criação da personagem.

“Embora a Marvel tenha construído um império que vale bilhões às custas de seus criadores, o modelo de remuneração não acompanhou o sucesso. Estou em um bom lugar, um dos criadores mais bem pagos da indústria, e realmente aprecio isso. Mas não se trata de mim. Trata-se do princípio. Quando um personagem no qual você dedicou seu coração ajuda a alimentar o motor de uma máquina multibilionária, uma pequena parcela desse sucesso parece justa”, escreveu Deodato.

‌



HQ 'Coração de Ferro' divulgação

O ilustrador ainda revelou que os quadrinistas querem apenas reconhecimento.

“Criadores não pedem bilhões ou mesmo milhões. Apenas um aceno, um pouco de reconhecimento e uma parcela que reflita a contribuição que fizeram. Não se trata apenas de boa ética, mas também de bons negócios. Criadores felizes permanecem investidos, inspirados e leais. Tenho orgulho de ver Riri ganhar vida e sempre serei grato aos fãs que tornam isso possível. Mas espero que um dia, as empresas que prosperam com nossa imaginação reconheçam verdadeiramente o valor que trazemos à mesa. Marvel, você pode fazer melhor”, finalizou.

‌



Veja postagem original em inglês:

‌



Outro caso

Recentemente, um ilustrador americano também contou que não teve reconhecimento da Marvel antes do lançamento do filme “Deadpool & Wolverine”. Rob Liefeld, roteirista e criador de personagens como Deadpool e Cable, anunciou que cortou laços com a Marvel. O artista contou que parou de trabalhar com a editora depois de 30 anos. A relação entre artista e editora piorou muito depois que Liefeld e a família não foram convidados para uma festa de lançamento do filme.

“Sem os mundos, os personagens e os conceitos que criamos - e neste caso específico, o mundo de Deadpool - não há filmes para filmar. Nenhum blockbuster para lançar. Eu não sou um botão automático. Eu sou a imaginação humana por trás de tudo”, escreveu Liefeld em uma mensagem para a Marvel.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp