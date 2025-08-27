Série animada apresenta Ayrton Senna para novas gerações “O Pilotinho do Futuro” mostra o personagem infantil Senninha viajando no tempo para encontrar seu grande ídolo Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 27/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h14 ) twitter

Senninha encontra Senna em serie Reprodução O Pilotinho do Futuro

Uma viagem no tempo para aprender lições valiosas com o ídolo e, ainda, revisitar momentos históricos da Fórmula 1. O tema central da série “O Pilotinho do Futuro” é o ponto de partida para mais uma aventura do Senninha, personagem infantil lançado pelo próprio Ayrton Senna em 1994. A animação é uma maneira única de ver conquistas marcantes de Senna pelo ponto de vista do Senninha e em formato de desenho voltado para as crianças.

A série especial com 10 episódios foi lançada como parte das celebrações dos 30 anos do legado de Ayrton Senna e soma mais de 4 milhões de visualizações no canal oficial do personagem no YouTube. O último episódio será lançado no dia 29 de agosto, às 18h. Na última sexta-feira (22), a Senna Brands, empresa responsável pela gestão do personagem, promoveu uma sessão exclusiva para convidados, em um evento que contou com atrações para crianças, exibição de itens históricos do Senninha e ativações de licenciados parceiros, como a Cepêra, Curaprox, Paki Toys, Suzano Report e Schio.

Senna na vida real e na serie "O pilotinho do Futuro" montagem Senna Brands com foto de Norio Koike

Além de reviver momentos marcantes da trajetória de Ayrton Senna, os fãs que cresceram com o Senninha podem encontrar na série um meio de apresentar a história do ídolo para as novas gerações. Os episódios mesclam técnicas de animação tradicional com modelagem 3D e ilustrações clássicas que preservam a origem do personagem e, ao mesmo tempo, dialogam com novas formas de consumo de conteúdo.

“O Senninha é um personagem de conexão entre passado, presente e futuro: ao mesmo tempo em que possui um forte vínculo nostálgico com os adultos, ele se conecta com as novas gerações por meio de conteúdos relevantes e divertidos, que mantêm viva a história de Ayrton Senna”, comenta Ana Simões, Diretora de Marketing da Senna Brands. “Nos últimos anos, atuamos com o propósito de ampliar a presença do personagem nas plataformas digitais”, completa.

Ao longo de mais de três décadas, Senninha esteve presente em histórias em quadrinhos, desenhos animados e produtos oficiais, mantendo sua relevância: uma pesquisa da marca revelou que 93% dos consumidores demonstram interesse em adquirir produtos do Senninha e que 8 em cada 10 pais e mães confirmam que o personagem é fonte de inspiração para seus filhos.

Confira o primeiro episódio:

Ficha técnica - “O Pilotinho do Futuro”

Direção geral: Bianca Senna

Roteiro: Kaled Kanbour

Criadores do Senninha & sua turma: Rogério Martins e Ridaut Dias

Direção de arte: Antoniane Gimenez

Direção audiovisual: Antoniane Gimenez e Celso Sodi

Pós-produção: Celso Sodi

Animação 2D: Carlos Tureta, Antoniane Gimenez e Celso Sodi

Animatic / Storyboard: Genoviz Paganni e Kaled Kanbour

Ilustração / Arte final / Colorização: Genoviz Paganni, Antoniane Gimenez e Andressa Feitosa

Animação e Ilustração 3D: Antoniane Gimenez

Músicas / Trilha incidental / Sonoplastia: Antoniane Gimenez

Voz original: Caroline Rocha e Levi Aysar

