Shopping reinaugura cinema gratuito em heliponto na Avenida Paulista Projeto Top Cine no Heliponto homenageia o lendário cinema da década de 70 Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 22/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h11 )

Top Cine divulgação

A partir de hoje, dia 22 de agosto, a cidade de São Paulo ganha um novo ponto de encontro para amantes da sétima arte: o Top Cine no Heliponto, uma experiência gratuita de cinema ao ar livre realizada no topo do Top Center Shopping, com uma das vistas mais privilegiadas da capital - e da icônica Avenida Paulista.

O projeto homenageia e resgata a memória do antigo Top Cine, cinema alternativo que funcionou dentro do shopping entre 1976 e 2006, sendo referência e marco cultural da capital paulista, símbolo da resistência cultural no coração financeiro da cidade, recusando blockbusters e prestigiando o cinema alternativo.

Sessão inaugural aconteceu nesta semana divulgação

“O Top Cine marcou uma geração e é sempre lembrado com carinho por nossos clientes que o frequentavam. Agora, a proposta é reviver esse espírito em um novo formato, nostálgico e com a vista da cidade como pano de fundo”, explica Isabela Pavan, coordenadora de Marketing do Top Center Shopping.

Com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo aplicativo do shopping e a doação de um item de higiene pessoal - que será destinado à ONG SP Invisível -, o evento estreia em dois finais de semana: de 22 a 24 e de 29 a 31 de agosto, sempre às 19h. A programação traz títulos variados, que vão do drama à fantasia, incluindo Joker, O Auto da Compadecida II, Star Wars: Os Últimos Jedi, Bohemian Rhapsody, Nasce Uma Estrela e Barbie. Além dos filmes cuidadosamente escolhidos e da vista panorâmica, o público poderá curtir uma bomboniere no local, criando um ambiente completo de cinema - mas a céu aberto.

‌



A classificação indicativa dos filmes será respeitada, e o acesso de menores de 18 anos será permitido somente mediante o acompanhamento dos pais ou responsáveis. O acesso ao heliponto será liberado uma hora antes de cada sessão, às 18h, e os assentos não são reservados, por isso a orientação é que os participantes cheguem com antecedência.

Em caso de chuva ou condições climáticas adversas, a sessão poderá ser cancelada por questões de segurança, sem aviso prévio. Para mais informações e para consultar a programação, acesse o site oficial do empreendimento ou acompanhe pelas redes sociais.

‌



Serviço:

Top Cine divulgação

Datas: 22 a 24 e 29 a 31 de agosto.

‌



Horário: Sessões às 19h | Acesso ao local liberado a partir das 18h.

Local: Heliponto do Top Center Shopping.

Endereço: Av. Paulista, 854 - Bela Vista, São Paulo - SP.

Entrada gratuita, com retirada de ingresso pelo app + doação de item de higiene pessoal, destinado à ONG SP Invisível. Assentos por ordem de chegada.

Programação:

22/08: Joker

23/08: O Auto da Compadecida II

24/08: Star Wars: Os Últimos Jedi

29/08: Bohemian Rhapsody

30/08: Nasce Uma Estrela

31/08: Barbie

Sobre o Top Center

Localizado no coração da Avenida Paulista há mais de 40 anos, o Top Center Shopping oferece ao público praticidade, compras, experiências e bons momentos em um só lugar. Com 6.557 m² de ABL (Área Bruta Locável) e 85 lojas variadas, como: flagship da Adidas com mais de 700 m², Decathlon, MAC, Bioma Salon (grupo Laces and Hair), Starbucks, Bacio di Latte, restaurante Keito, entre outras, o empreendimento possui localização privilegiada entre as estações de metrô Trianon-Masp e Brigadeiro e atrai cerca de 9.500.000 visitantes ao ano.

