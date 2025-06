Stitch derrota o Universo Marvel em novas capas de quadrinhos da editora Personagem está em alta após live-action e ganha destaque também na Marvel Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

Vingadores x Stitch por Humberto Ramos divulgação Marvel

Em setembro, Stitch, o icônico personagem da Disney e do clássico desenho animado Lilo & Stitch, estrelará as capas variantes da Marvel Comics para as próximas edições de O Incrível Homem-Aranha, Vingadores, Capitão América, Quarteto Fantástico e X-Men.

Homem-Aranha e Stitch divulgação Marvel

Fiel ao personagem, Stitch aparece travesso e adorável, como de costume. Entre os heróis, o alienígena causa todos os tipos de problema. E na primeira vez ao lado do universo Marvel, Stitch rouba o martelo do Thor e escala paredes ao lado do Homem-Aranha.

Capitão América e Stitch divulgação Marvel

As artes são desenhadas por uma seleção dos melhores artistas da atualidade que atuam na editora - Paco Medina, Phil Noto, o brasileiro Humberto Ramos, Ben Su e Luciano Vecchio. Apesar de aparecer nas capas, o personagem não faz parte das histórias de linha da Marvel.

Confira todas as capas, no site oficial da Marvel.

Explicação da parceria

Quartero Fantástico divulgação

A Marvel é uma subsidiária da Disney desde 2009, quando a gigante do entretenimento adquiriu a empresa por cerca de 4 bilhões de dólares. E, como todos sabem, Stitch também é um personagem da Disney. O live-action da franquia arrecadou 923 milhões de dólares em todo o mundo. Inclusive, a Disney já confirmou que está iniciando os trabalhos para produzir Lilo & Stitch 2. Lilo & Stitch foi um remake live-action do filme de animação de 2002, desenvolvido originalmente para o Disney+, mas que se tornou um grande sucesso também no cinema.

