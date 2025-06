Veja a programação do Anime Friends que começa nesta semana Confira as principais atrações do evento que acontece, em São Paulo, a partir do dia 3 de julho Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 30/06/2025 - 17h22 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h22 ) twitter

Anime Friends 2024 Divulgação - Maru Division

O maior festival de cultura pop asiática da América Latina está de volta — e promete ser inesquecível. Entre os dias 3 e 6 de julho, o Distrito Anhembi, em São Paulo, se transformará em um verdadeiro universo otaku com a realização da 21ª edição do Anime Friends. Com uma estrutura inédita, o evento ocupará mais de 54 mil metros quadrados, reunindo 6 palcos, áreas temáticas, shows, palestras, concursos de cosplay e experiências imersivas.

Música

No palco principal, batizado de AF Festival, o destaque fica para o sábado (5), que contará com uma line-up exclusiva de artistas com vocais femininos da música pop asiática.

Nightmare divulgação

Entre as atrações inéditas, a banda responsável pelas empolgantes trilhas de Blue Lock, ASH DA HERO e o trio de rock seven oops (7!!), que conquistou o mundo com hits marcantes - incluindo o icônico tema de abertura de Naruto Shippuden. O trio sul-coreano Big Ocean, o primeiro grupo de K-POP formado por artistas com deficiência auditiva, também desembarca no Brasil pela primeira vez, para provar que a música é universal. Além das canções, eles usam a Língua de Sinais Coreana (KSL) em sua apresentação.

O lendário quinteto de Visual Kei e J-Rock, Nightmare, conhecido por temas marcantes como “The World” e “Alumina” do anime “Death Note”, também fará sua estreia no Brasil. A banda promete uma apresentação histórica em comemoração aos 25 anos de carreira. Outro grande destaque internacional inédito é o projeto musical japonês Stereo Dive Foundation, conduzido pelo artista e produtor “RON”, que traz ao palco sua mistura poderosa de eletrônico, rock e trilhas sonoras de anime, com hits que marcaram obras como “Beyond the Boundary” e “Moriarty the Patriot”. A cantora MindaRyn — que emocionou o público brasileiro em 2024 — retorna ao evento para uma participação especial no show!

Banda Yuyu20 no Palco Principal Divulgação - Maru Division

Outra novidade é o Tamashii Stage, um palco dedicado à interação com o público, com gincanas, karaokês, sorteios e muito mais. “Tamashii”, que significa “alma” em japonês, traduz o espírito do Anime Friends: uma conexão profunda entre o evento e sua comunidade apaixonada.

Cosplay

Anime Friends 2024 divulgação

Também é destaque desta edição a presença inédita de Kamui Cosplay, uma das maiores referências mundiais no universo cosplay. Conhecida por seus tutoriais e figurinos detalhados, Kamui será jurada dos concursos nos dias 5 e 6, além de participar de bate-papos com o público. As tradicionais salas temáticas também estarão presentes este ano, criando experiências únicas para os visitantes.

“A cada edição, nos desafiamos a ir além, surpreendendo ainda mais o nosso público. Este ano não será diferente! Prepare-se para viver experiências inéditas, com atrações chegando pela primeira vez ao Brasil, embaladas pela energia única e eletrizante que só o Anime Friends sabe entregar”, revela Juliano Aniteli, CEO do Anime Friends.

Principais atrações

Anime Friends 2024 Divulgação - Maru Division

Os fãs de tokusatsu — os clássicos seriados de super-heróis japoneses — terão motivos de sobra para comemorar. Dez anos após sua primeira visita ao evento, Tetsuo Kurata, protagonista das séries Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX, está de volta ao Anime Friends.

Ao lado dele, os também consagrados Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, intérpretes de Jiraiya e Manabu, participam de painéis e do lançamento do livro Jiraiya - Guia Visual Definitivo, marcado para sábado (5), às 17h.

Animes

Estande da Crunchyroll para a AF 2025 divulgação

A Crunchyroll, principal plataforma de animes do Brasil, anunciou que estará de volta ao Anime Friends em 2025. A marca promete agitar o público com ativações no evento e novidades que chegam à plataforma nesta temporada de lançamentos.

O estande, repleto de atrações para os fãs, ganha o nome de A Casa do Anime e apresenta uma área temática dedicada a um dos principais títulos que chegam ao streaming, Gachiakuta, com estreia exclusiva no Anime Friends no Palco Ultra na sexta-feira, dia 4 de julho, às 18h. Serão exibidos os dois primeiros episódios da série, e o número de assentos está sujeito à lotação. Vale chegar com antecedência para garantir o seu lugar.

Entre os destaques do espaço da Crunchyroll, estão uma experiência imersiva para apresentar os detalhes desta nova série, além de um quiz que testará o conhecimento dos fãs sobre o mundo dos animes: o Mega Fan Quiz — com direito a prêmios exclusivos.

Atrações Internacionais

Anime Friends em 2024 Divulgação - Maru Division

O primeiro nome é Yukari Fujimoto, uma das maiores referências mundiais nos estudos sobre mangá, com foco especial em Shōjo, gênero de mangás/animes românticos voltado ao público feminino, e Boys Love, histórias de romance entre personagens masculinos, apreciadas por fãs de todas as idades. Ela é professora da School of Global Japanese Studies da Meiji University, em Tóquio, e leciona sobre cultura dos mangás, gênero e representações sociais. Também foi editora da prestigiada Chikuma Shobō e atua há décadas como crítica e pesquisadora. Foi membro da diretoria da Japan Society for Studies in Cartoons and Comics por mais de 10 anos, desde a fundação da entidade. Yukari é autora de livros como Watashi no ibasho wa doko ni aruno? (Onde é o meu lugar?) e publicou diversos artigos. Seus textos analisam personagens femininas em obras como Naruto e Sailor Moon.

Outra lenda dos bastidores é o diretor e roteirista Shinichiro Watanabe, criador de obras como Cowboy Bebop, Samurai Champloo e o mais recente Lazarus, onde o protagonista se chama Axel Gilberto. Watanabe é reconhecido por transformar música em narrativa — seja com jazz em Cowboy Bebop, hip hop em Samurai Champloo, ou trilhas futuristas em Carole & Tuesday. Watanabe é mestre em misturar ação, filosofia, crítica social e estética cinematográfica. Também dirigiu Space Dandy, Sakamichi no Apollon e curtas da série The Animatrix, influenciando gerações de criadores pelo mundo. Os dias e horários dos painéis estão disponíveis no site e nas redes sociais do Anime Friends.

Dubladores

divulgação

Astros de primeira grandeza da dublagem nacional, Guilherme Briggs e Wendel Bezerra estão confirmados na edição de 2025 do evento. Bezerra ganhou lugar cativo na comunidade otaku ao dublar Son Goku, da franquia Dragon Ball. Ele também tem no currículo as vozes de Sanji, de One Piece; Pain, de Naruto Shippuden; e Bob Esponja. Já Briggs é a alma brasileira de Brook, de One Piece; Joseph Joestar, de JoJo’s Bizarre Adventure; além de Superman.

Outro clássico do Anime Friends são os especiais de dublagem que celebram obras que são hits entre os fãs. O primeiro painel traz os dubladores da série DanDaDan e reúne: Bruna Laynes, a Aira, também é diretora de dublagem e responde por Rem (Re:ZERO) e Serena (Pokémon XY&Z) no Brasil; Hannah Buttel dá vida à Momo, mas já foi a Batgirl, Katie Mitchell, em A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, e Stacy, em Phineas e Ferb; e Renan Vidal, a voz de Ken Takakura (o Okarun!), que também é responsável por Tetsuya Kuroko em Kuroko no Basket e por Goh em Pokémon.

Os fãs do anime Frieren e a Jornada para o Além também terão um painel para chamar de seu. Os participantes são: Jacque Souza, a voz da protagonista da série, e de Tomoe Yukishiro, de Samurai X, e Rosie, de Dragon Ball Super; Lucas Miagusuku, a alma brasileira de Stark, é de Harry Dankworth, de Bridgerton, e Eva Le Queen, de RuPaul’s Drag Race; e Maria Clara Rosis, que dá vida à Fern, também responde pela protagonista do live-action de Branca de Neve e por Tear, de Tensei Shitara Slime Datta Ken.

Eles são as vozes dos cãezinhos muito corajosos de Adventure Bay em A Patrulha Canina, uma obra que move uma legião de fãs mirins, e estarão no Anime Friends com um painel especial de dublagem chamado “Como me tornei um Dublador!” — uma conversa divertida e inspiradora sobre os caminhos que os levaram ao microfone.

Vão estrelar o especial: Gaby Milani interpretou personagens em Divertidamente, Dorohedoro e Excel Saga; Lipe Volpato participou de obras como Naruto Shippuden, My Hero Academia e God of War; e Vyni Takahashi, que brilha em papéis como Boruto, Pokémon e Luffy, no live-action de One Piece. Os dias e horários dos painéis estão disponíveis no site e nas redes sociais do Anime Friends.

Entrada gratuita no primeiro dia

Anime Friends em 2024 Divulgação - Maru Division

O Anime Friends 2025 terá entrada gratuita no primeiro dia de festa, na quinta-feira, 03 de julho. Para garantir a participação na abertura do maior evento de cultura pop asiática da América Latina, os interessados deverão acessar o site da Mundo Ticket. A ação da Maru Division, organizadora do evento, é patrocinada pela ADE SAMPA — Agência São Paulo de Desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo.

O acesso é dividido em duas etapas: a primeira, no site da Mundo Ticket, para emissão de apenas dois ingressos gratuitos por CPF, incluindo crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais; a segunda etapa é doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) na entrada do Anime Friends na quinta-feira, dia 03 de julho. Os alimentos arrecadados serão doados para as entidades beneficentes ONG Bem Querer e Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono.

Serviço - Anime Friends 2025

Quando: 3 a 6 de julho de 2025

Onde: Distrito Anhembi - R. Prof. Milton Rodrigues, s/n - Santana - São Paulo

Como participar: ingressos disponíveis na Mundo Ticket

Mais informações: https://animefriends.com.br/

