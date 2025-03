Veja as novidades da maior feira de brinquedos da América Latina ABRIN começou no domingo e termina dia 12/03 no Expo Center Norte, em São Paulo Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 11/03/2025 - 13h32 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h32 ) twitter

ABRIN 2025

A Feira ABRIN, principal evento do setor de brinquedos e entretenimento infantil da América Latina, acontece de 9 a 12 de março no Expo Center Norte, com mais de 170 expositores, representando mais de 250 marcas e 1.500 lançamentos. A expectativa deste ano é receber cerca de 20 mil visitantes.

Negociações na Abrin

No primeiro dia de feira de brinquedos houve uma série de lançamentos que refletem algumas das principais tendências para o mercado infantil. Este ano, o destaque vai para os brinquedos educativos que combinam aprendizado e diversão e para a categoria de cosméticos infantis, que vem conquistando espaço nas lojas.

“As novidades deste ano mostram como o setor está se adaptando às demandas das famílias modernas, que buscam produtos que unam entretenimento, educação e segurança”, afirmou Silvia Faro, jornalista e apresentadora do painel “Reviews - Destaques e Lançamentos da ABRIN 2025”.

A ABRIN é uma feira voltada a empreendedores, lojistas, representantes comerciais e profissionais do mercado de brinquedo e não está aberta ao público em geral. As marcas se preparam para receber os donos de lojas de brinquedo, papelarias e outros comércios. A ideia é aproximar quem produz o brinquedo e quem vende o material em diversas partes do Brasil e até do mundo.

A edição de 2025 da ABRIN também tem demonstrado que o mercado de brinquedos no Brasil está em transformação. Itens a preços acessíveis e brinquedos colecionáveis vêm ganhando. “Entendendo os novos perfis de venda de brinquedos no Brasil”, disse Célia Bastos, diretora executiva da Circana Brasil. Ela apresentou dados que revelam um aumento de 6% no volume de vendas em 2024, impulsionado principalmente por brinquedos de até R$50.

Xalingo

Lançamendo da Xalingo na ABRIN

Referência no mercado de brinquedos educativos, a Xalingo levou muitas novidades para a ABRIN 2025, com foco nas linhas de brinquedos educativos e de passeio. A marca ampliou a linha do clássico Brincando de Engenheiro, com 12 lançamentos que exploram diversos temas. Destaque para o Xadrez Brincando de Engenheiro, que transforma os blocos de montar nas tradicionais peças do jogo de estratégia. Outro lançamento é o Brincando de Engenheiro Carro, versão que acomoda os bloquinhos em um veículo de madeira.

Linha desenvolvimento da Xalingo

Pensando nas crianças atípicas, os brinquedos da linha Desenvolvimento estimulam a atenção, a concentração, o foco e a memória. Ícones especiais indicam os benefícios gerados por cada produto, facilitando a escolha do brinquedo ideal para cada necessidade.

Em 2025, a série ganha cinco painéis modulares e colecionáveis, que, juntos, formam um grande quadro focado em aspectos cognitivos, emocionais e sensoriais. Os jogos Conhecendo as Formas, Explorando os Sentidos, Comunicação Alternativa e Sequência Lógica Magnética completam a lista de lançamentos.

Sunny

Dragon Ball na Sunny

A marca completa 20 anos em 2025 e aposta nos brinquedos educativos de Melissa & Doug e também apresenta produtos inspirados em franquias consagradas, como Gabby’s, Stitch, Como treinar seu Dragão, Superman, Zootopia, entre outros, além de uma linha focada no primeiro preço, com opções mais acessíveis.

Novidade da Sunny

“A feira é essencial para apresentar novos produtos, ampliar a visibilidade da marca, fortalecer laços com parceiros e distribuidores e acompanhar as principais tendências do setor. Além disso, o evento permite o contato direto com lojistas, trazendo insights valiosos para os novos produtos, o que nos ajuda a garantir que nossos lançamentos atendam às expectativas do mercado e às necessidades do público”, afirma a diretora de Marketing, Sharon Citrzom.

Candide

Candide na ABRIN

Entre os destaques da Candide para a ABRIN 2025 estão os Blocos de Montar Max Premium, a linha Fuggler, Mini Brands e colecionáveis, incluindo itens e bonecos Funko Pop. A Candide apresenta novidades que ampliam as opções para os lojistas, trazendo produtos que atendem desde o público infantil até colecionadores e fãs de brinquedos nostálgicos.

Funkos da Candide

“Nosso portfólio reflete a diversidade do mercado atual, com opções de brinquedos para a infância até itens que conquistam os kidults, os apaixonados por colecionáveis. A proposta da Candide é oferecer produtos que encantem as crianças e, ao mesmo tempo, que também gerem valor para os lojistas, conectando diferentes gerações e estilos de consumidores”, afirma Bruno Verea, diretor de marketing da Candide.