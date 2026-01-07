Se você ler Clarice, você vai sofrer mais bonito...
Brigitte Bardot & Clarice Lispector
"Pode-se conseguir 'sex appeal? Pode-se adquirir o fluido magnético?"
O Nascimento e Morte de Clarice Lispector
Ferreira Gullar escreve um poema de viver logo depois da morte da escritora
Marina Colasanti e Clarice Lispector
Uma amizade que começou na redação do jornal do Brasil e nunca terminou.
Carta de Fernanda Montenegro a Clarice Lispector
“Nossa geração não falhou. Ainda Estamos Aqui..."
"Clarice, nossa geração falhou..."
“E o nosso mundo, Clarice?"
Um dia A Menos
A atriz Ana Beatriz Nogueira pagou do próprio bolso para interpretar Margaria Flores do Jardim em "Um dia A Menos", do conto de Clarice Lispector.
Sem Patrocínio, com Sede de Arte
Equipe de teatro encena a peça "O Livro dos Prazeres"
Clarice Lispector e a Academia Brasileira de Letras
Clarice Lispector comenta sobre o ingresso da mulher na Academia Brasileira de Letras