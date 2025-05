Como os animais absorvem as emoções de seus tutores Os pets são capazes de identificar o estado emocional dos humanos e manifestar reações fisicas Entre Pets e Beijos|Do R7 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

Melhores amigos interpretam nossas emoções Imagem de Freepik

Se você é o melhor amigo de alguém ou tem algum melhor amigo, entende que torcemos, vibramos e fazemos o possível para ver o outro bem, certo? E quando as coisas com nosso amigo não vão tão bem, muitas vezes sentimos parte desta tristeza, mergulhamos nas emoções alheias e dependendo do caso e de como absorvemos essas emoções, podemos ter reflexos no nosso corpo físico também.

É exatamente isso que pode acontecer com nossos animais. Precisamos sempre dar atenção aos desvios de comportamento ou alterações físicas e procurar ajuda profissional. A terapeuta comportamental de cães e gatos, doutora Luiza Cervenka, fala sobre o assunto:

Entendo também que é difícil se manter equilibrado com a rotina muitas vezes enlouquecedora das metrópoles, mas quando priorizamos o bem-estar também do outro, isso pode se tornar algo mais acessível. Longe de religiões, crenças e “achismos”, segue um conselho que de forma alguma vai te prejudicar: procure manter-se o mais saudável possível emocional, mental e fisicamente. Um ambiente com pessoas equilibradas faz bem a todos. Busque formas de melhorar o dia-a-dia e prolongar a sua vida junto a dele! Divirtam-se, brinquem muito e vivam com qualidade o tempo que for possível!

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

