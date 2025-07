Combata o sedentarismo junto com seu pet Atividades físicas fortalecem o vínculo afetivo e promovem bem-estar entre humanos e animais Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 ) twitter

Você já sentiu vontade de se cuidar para viver mais e melhor para compartilhar o máximo de momentos e recordações com alguém? Se sim, parabéns, isso é amor por você e por um outro ser, que inclusive pode ser um pet! É fato que o estilo de vida e a prática de exercícios proporcionam a liberação de hormônios e substâncias que causam bem-estar, além de manter o “motor” do nosso corpo em pleno funcionamento. Agora já pensou que você pode unir o útil ao prazeroso, com atividades físicas que incluem seu amigo patudo? A iniciativa fortalece o vínculo com o pet mas deve ser introduzida aos poucos, sempre observando as particularidades de cada animal, os horários mais adequados e sem deixar de lado o cuidado com a alimentação e hidratação. Procuramos a médica veterinária de GranPlus, Mayara Andrade, para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Acompanhe:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Vale reforçar: garrafinha de água por perto, coleira com plaquinha de identificação no pet e só depois, partiu vida saudável! Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

