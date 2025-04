Inclua seu pet nas celebrações de Páscoa. Mas sem chocolate! O protagonista da data deve ficar bem longe do alcance dos animais Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Aman pronta para a Páscoa Arquivo pessoal

Tradição em muitos lares brasileiros, a caça aos ovinhos de Páscoa é uma brincadeira muito bem-vinda entre as crianças. Outro momento de mobilização e união é o almoço do domingo que reúne amigos e familiares. Fartura na mesa e alerta em lares com pet: o chocolate, o protagonista da data, deve ficar bem longe do alcance dos animais.

Segundo a médica-veterinária da BRF Pet, Mayara Andrade, o chocolate contém teobromina e cafeína (em menor quantidade), substâncias que o organismo dos pets não consegue metabolizar adequadamente.

“Mesmo pequenas quantidades podem causar sintomas como vômito, diarreia, tremores, aumento da frequência cardíaca e, em casos mais graves, sintomas neurológicos, podendo evoluir até para o óbito. Por isso, a principal recomendação é manter ovos de Páscoa e qualquer outro doce à base de chocolate fora do alcance dos animais”, explica Mayara, lembrando que quanto maior a porcentagem de cacau no chocolate, maior é a concentração de teobromina no alimento.

A veterinária ainda destaca que durante a Páscoa é importante que os tutores orientem outras pessoas da família, como idosos e crianças, que podem oferecer esse tipo de alimento para os pets. “Mas, se ainda assim, o pet ingerir chocolate, o primeiro passo é levá-lo ao atendimento veterinário para avaliação”, orienta.

Os animais devem ficar longe do chocolate, mas não da família! E justamente pensando na inclusão de todos, a terapeuta comportamental de cães e gatos, doutora Luiza Cervenka, dá dicas:

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

