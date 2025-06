Simpósio Internacional Dor e Comportamento animal Compreenda a influência da dor no comportamento de cães e gatos Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

Às vezes nos deparamos com animais rotulados como “reativos, ariscos, selvagens”. Já pararam para pensar como nós, seres humanos, reagimos quando sentimos dor em alguma “partezinha” do corpo? Numa associação rápida e genérica, se estivermos com dor na coluna por exemplo e alguém tentar nos pegar no colo, provavelmente iremos gritar, reagir com um empurrão ou por medo da situação, aceitaremos, mas engolindo a dor e sofrendo ainda mais...

Nós conseguimos verbalizar, demonstrar a insatisfação de diversas formas, mas nossos pets, não! Por isso o olhar atento e a sensibilidade dos tutores e principalmente de todos os profissionais que lidam diretamente com a saúde e o comportamento dos animais devem estar muito aguçados. Pensando nisso, a terapeuta comportamental de cães e gatos, doutora Luiza Cervenka, idealizou um evento reunindo profissionais que dedicaram boa parte de seus estudos acadêmicos e experiências de vida, à interpretação e identificação das mais diferentes formas que os pets podem demonstrar a dor. O encontro deu tão certo, que acontece esse ano a sua terceira edição. Vamos saber mais sobre o que esperar do III Simpósio de Dor e Comportamento Animal:

Acesse e se inscreva: www.dorecomportamento.com.br

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

