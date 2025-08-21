Cientistas afirmam que estes games e filmes promovem felicidade nos jovens; veja quais Estudo sugere que atividades de lazer cuidadosamente selecionadas podem contribuir para o bem-estar e felicidade das pessoas Viva a Vida|Do R7 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A pesquisa revela que certos jogos e filmes estão associados à felicidade dos jovens.

Os cientistas destacam a importância do entretenimento na vida dos adolescentes.

Listas de obras que promovem bem-estar serão apresentadas.

A iniciativa busca entender como as mídias afetam as emoções dos jovens. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jogar o game de mundo aberto 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' pode melhorar a felicidade geral, segundo estudo Reprodução/The Legend of Zelda

Um novo estudo afirma que certos jogos e filmes não são apenas divertidos — eles podem ajudar os jovens a lidar com o estresse e a tristeza, aprofundando seu senso de curiosidade, paz e propósito de vida. Isso oferece novas evidências de que atividades de lazer cuidadosamente selecionadas podem contribuir para o bem-estar e felicidade das pessoas.

Segundo os pesquisadores, jogar o game de mundo aberto “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e assistir a filmes do Studio Ghibli podem melhorar significativamente a felicidade geral e o senso de propósito na vida dos jovens.

O estudo, realizado por pesquisadores do Imperial College London, da Kyushu Sangyo University e da Georgia State University, envolveu 518 estudantes de pós-graduação. Os participantes foram aleatoriamente designados para jogar Zelda ou não e para assistir ou não aos filmes nostálgicos do Studio Ghibli, como “O Meu Vizinho Totoro” ou “O Serviço de Entregas da Kiki”. Os pesquisadores então mediram os sentimentos de exploração, calma, maestria de habilidades, propósito e felicidade na vida.

Simplesmente jogar “The Legend of Zelda” levou a índices mais altos de felicidade na vida, mas adicionar a nostalgia dos filmes do Studio Ghibli aumentou ainda mais a felicidade. O aumento nos índices de felicidade na vida deveu-se, em parte, a sentimentos mais intensos de exploração, calma, domínio e significado.

“O estudo atual revela uma descoberta fascinante: mergulhar na liberdade exploratória de ‘Breath of the Wild’ e na maravilha consciente dos filmes do Studio Ghibli pode nutrir ativamente capacidades humanas essenciais — exploração, tranquilidade, busca de propósito e felicidade — e, assim, oferecer caminhos valiosos para melhorar o bem-estar diário”, diz o autor Andreas B Eisingerich.

Com o aumento da ansiedade e da solidão entre os jovens, esta pesquisa sugere que o envolvimento cuidadoso com a arte e mundos interativos pode desempenhar um papel significativo em ajudar as pessoas a se sentirem mais felizes e realizadas.

O estudo foi publicado na revista científica JMIR Serious Games.

Perguntas e respostas

