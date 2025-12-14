Cientistas alemães desenvolvem tecnologia inovadora para reparação do esmalte dental Enfraquecimento do esmalte dental aumenta o risco de problemas; conheça as causas e a inovação alemã capaz de reparar os dentes desde a primeira escovação

Desgaste do esmalte acontece diariamente e, uma vez comprometido, ele não se regenera sozinho divulgação/Bioniq

Sensibilidade ao calor, ao frio e a alimentos doces, gengivas que sangram com facilidade, dentes amarelados e a sensação áspera ao passar a língua estão entre os principais sinais de alerta para o desgaste dentário.

Além disso, a técnica de escovação, aliada ao consumo de determinados alimentos e bebidas e a hábitos inadequados, pode favorecer o enfraquecimento do esmalte dental.

O esmalte dental, uma vez danificado, não apresenta capacidade de regeneração natural. A perda progressiva dessa barreira protetora aumenta a vulnerabilidade dos dentes à hipersensibilidade, à formação de manchas e ao desenvolvimento de cáries, evidenciando a importância de compreender os fatores que contribuem para sua deterioração.

Continue a leitura para descobrir o que é o desgaste dentário, quais são seus principais sintomas, o que pode causá-lo e como funciona o processo de reparação e regeneração para melhorar a saúde bucal.

Principais causas do desgaste dentário

Dieta desequilibrada: o consumo frequente de alimentos e bebidas ácidas, como frutas cítricas, refrigerantes, café, doces e bebidas alcoólicas, pode enfraquecer o esmalte ao longo do tempo e acelerar o processo de desgaste dos dentes.

Refluxo gástrico: o retorno do ácido do estômago para a boca altera o pH bucal de forma recorrente, favorecendo a erosão e o enfraquecimento do esmalte dentário.

Bruxismo: o hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes, especialmente durante o sono ou em momentos de estresse, provoca atrito excessivo e contribui diretamente para o desgaste da superfície dental.

Escovação inadequada: o uso de escovas com cerdas muito duras, técnicas incorretas ou aplicação de força excessiva pode causar abrasão e danificar a camada protetora dos dentes.

Envelhecimento natural: com o passar dos anos e o uso contínuo dos dentes, é normal que o esmalte sofra um desgaste gradual, especialmente quando combinado a outros fatores de risco.

Creme dental com hidroxiapatita: solução inovadora para reforço e reparação do esmalte

Bioniq® Repair ajuda a reparar o esmalte do dente, preenchendo micro defeitos e fortalecendo a estrutura dental divulgação/Bioniq

Durante muito tempo, a odontologia concentrou seus esforços em prevenir o desgaste dentário e aliviar seus sintomas, sem que existisse uma forma realmente eficaz de restaurar o esmalte perdido.

Esse cenário começou a mudar quando um grupo de pesquisadores alemães conseguiu replicar, de forma artificial, a estrutura do esmalte e incorporá-la a produtos de cuidado diário.

Foi assim que surgiu o Bioniq® Repair, um creme dental formulado com 20% de hidroxiapatita pura, uma das concentrações mais altas do mercado, princípio ativo que reproduz a estrutura natural do esmalte e contribui para sua reparação desde a primeira escovação.

A hidroxiapatita é o mineral responsável por cerca de 97% do esmalte dos dentes e compõe grande parte dos ossos. Por meio da tecnologia biomimética alemã, os cientistas reproduziram sua estrutura cristalina em micropartículas capazes de se integrar à superfície dentária.

Na prática, durante a escovação, essas micropartículas se fixam ao esmalte e formam uma camada protetora ao redor do dente. Essa barreira ajuda a reduzir a adesão de bactérias e a preencher microfissuras e poros invisíveis causados pelo desgaste, favorecendo a regeneração gradual do esmalte a cada uso.

Micropartículas do creme dental Bioniq® Repair se fixam ao esmalte e formam uma camada protetora ao redor do dente divulgação/Bioniq

Para o Dr. Christoph Sliwowski, implantologista e diretor da Clínica de Implantes Dentários de Düsseldorf, na Alemanha, os resultados com hidroxiapatita são satisfatórios. “A Hidroxiapatita é um componente próprio do corpo humano. Ao incorporá-la em um creme dental, conseguimos fortalecer o esmalte e protegê-lo frente aos danos diários. É uma linha de trabalho muito promissora em odontologia preventiva”, garante o especialista.

A visão de Sliwowski coincide com uma tendência crescente na saúde dental: buscar fórmulas biocompatíveis, sustentáveis e respaldadas por ciência real, que protejam sem recorrer a abrasivos nem químicos agressivos. Bioniq® Repair responde precisamente a essa filosofia: ciência alemã inspirada na natureza.

Benefícios comprovados cientificamente

Bioniq® Repair nasceu da união entre a ciência alemã e a inspiração na natureza divulgação/Bioniq

Em estudos clínicos¹ e análises microscópicas, observou-se que o esmalte tratado com hidroxiapatita artificial recupera uma textura mais uniforme e resistente, muito semelhante à do esmalte natural.

Esse processo de reparação não apenas devolve a sensação de suavidade aos dentes, como também cria uma barreira protetora contra bactérias e ácidos, contribuindo para a prevenção de cáries e da sensibilidade.

A diferença do antes e depois da escovação com Bioniq® Repair comprovada ao microscópio divulgação/Bioniq

Já ensaios clínicos² realizados com a fórmula de Bioniq® Repair também demonstram que uma concentração de 20% de hidroxiapatita pode oferecer eficácia comparável à do flúor na prevenção de cáries, com o diferencial de ser uma substância biocompatível e segura para o uso diário.

Cremes dentais com 20% de Hidroxiapatita apresentam eficácia equivalente ou superior aos com flúor na prevenção de cáries, segundo estudos científicos divulgação/Bioniq

Além disso, estudos de laboratório indicam que a hidroxiapatita reduz a adesão bacteriana, um dos principais fatores relacionados à formação de placa e ao desenvolvimento da gengivite. Com o uso contínuo, ela auxilia na manutenção de gengivas mais saudáveis e de um hálito fresco por mais tempo.

Outro benefício está em seu efeito óptico. Naturalmente branca e com alto poder de reflexão, a hidroxiapatita ajuda a devolver o tom claro dos dentes e a prevenir o amarelamento. O resultado não é um branco artificial, mas sim a aparência natural e luminosa de um dente saudável³.

Segundo pesquisadores alemães, “cada escovação funciona como uma pequena etapa de reparação. Em vez de desgastar o esmalte, você passa a regenerá-lo”.

Desde a primeira escovação

Dentes mais lisos

Superfície mais brilhantes

Sensação de limpeza diferenciada

Efeito a médio prazo (uso contínuo)

Redução da sensibilidade dental

Menor formação de placa bacteriana

Gengivas mais saudáveis

Hálito fresco por mais tempo

Devolve o branco natural aos dentes (sem branqueamento artificial)

Proteção contra cáries comparável ao flúor

Tecnologia de ponta integrada ao cuidado oral diário

Na primeira escovação, você já sente seus dentes mais lisos. Com o uso diário, a sensibilidade diminui e a saúde das gengivas melhora divulgação/Bioniq

O avanço da hidroxiapatita marca uma verdadeira mudança de paradigma: em vez de apenas “limpar” os dentes, você passa a cuidar deles de forma ativa, estimulando sua regeneração a cada dia.

A cada escovação com Bioniq® Repair, acontece um pequeno processo de reparação biomimética, no qual a ciência se inspira na natureza para fortalecer e proteger o que há de mais valioso no sorriso.

Manter a integridade do esmalte dental é essencial não apenas para a estética, mas também para a saúde bucal. É uma forma de preservar a saúde, promover o bem-estar e prevenir problemas a longo prazo. A tecnologia alemã permite que esse cuidado seja facilmente incorporado à rotina diária, garantindo praticidade e eficácia em casa.

