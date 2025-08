Descubra se vale a pena ter uma máquina lava-louças! Tatiana Romano, influencer do canal Panelaterapia, testou uma máquina de lavar louças e compartilhou sua experiência com os seguidores Viva a Vida|Do R7 01/08/2025 - 15h08 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h08 ) twitter

Muitas pessoas optam pela praticidade das máquinas lava-louças para terem mais tempo livre Freepik/Freepik

Uma das atividades domésticas que mais consomem nosso tempo é lavar a louça. Basta cozinhar uma simples refeição que panelas, travessas, pratos e talheres se empilham sobre a pia. Se isso já é uma rotina cansativa para todos nós, imagine para quem trabalha cozinhando. Esse é o caso de Tatiana Romano, dona do canal Panelaterapia.

Após mais de 10 anos lavando a louça das receitas do canal à mão, ela resolveu testar uma máquina Electrolux 14 serviços com o detergente Finish All in One e compartilhou o resultado com seus seguidores. Confira:

Não continue trabalhando depois do trabalho e deixe suas louças com Finish e Electrolux.

