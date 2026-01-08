‘Dormiu avó, acordou Avatar’: mulher cai no sono e arte do neto viraliza nas redes sociais Cuidadora acordou pintada de canetinha azul pela criança, entediada nas férias escolares

Neto pintou o rosto da avó de azul enquanto ela dormia Reprodução/Instagram @caroldaros_ - 07.01.2026

O pequeno Gabriel tinha uma canetinha azul e um sonho: segundo comentários nas redes sociais, transformar a avó em um Avatar — as criaturas azuis que estrelam o filme de James Cameron.

Responsável pelos cuidados da criança no período de férias escolares, a mulher achou que podia tirar um cochilo, mas acabou virando meme para mais de 14 milhões de pessoas.

No vídeo compartilhado nesta quarta-feira (8) pela mãe do menino, é possível ver o momento em que a senhora acorda desnorteada e encontra o neto terminando a arte na pele dela. Os internautas reagiram nos comentários.

“Foi dormir e quando acordou era o avatar”, disse uma pessoa. “Acabamos de conhecer a Vó Gogh”, brincou outro, comparando a senhora com o pintor holandês.

Entre cerca de 25 mil comentários, é possível encontrar uma série de gifs do filme de ficção científica, ambientado no mundo alienígena de Pandora. “É o terror das canetinhas”, concluiu a mãe.