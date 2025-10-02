Idosa de 85 anos impressiona ao realizar exercício da prancha abdominal por nove minutos
Com força e resistência surpreendentes, ela conquista milhões de seguidores e inspira gerações nas redes sociais
A alemã Erika Rischko, de 85 anos, tem ganhado popularidade na internet ao realizar o exercício da prancha — que exige intensa força abdominal — por impressionantes nove minutos. Ela ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar sua rotina de treinos, incluindo variações da atividade física.
Com quase 2 milhões de seguidores, Erika demonstra força muscular acima da média e inspira um estilo de vida ativo. A confiança em seu preparo físico fez com que a idosa desafiasse pessoas mais jovens a superar o tempo registrado por ela no mesmo exercício.
