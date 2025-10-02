Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Viva a Vida

Idosa de 85 anos impressiona ao realizar exercício da prancha abdominal por nove minutos

Com força e resistência surpreendentes, ela conquista milhões de seguidores e inspira gerações nas redes sociais

Viva a Vida|Do R7

  • Google News
Erika Rischko ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar sua rotina de treinos Reprodução/Record News - 02.10.2025

A alemã Erika Rischko, de 85 anos, tem ganhado popularidade na internet ao realizar o exercício da prancha — que exige intensa força abdominal — por impressionantes nove minutos. Ela ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar sua rotina de treinos, incluindo variações da atividade física.

Com quase 2 milhões de seguidores, Erika demonstra força muscular acima da média e inspira um estilo de vida ativo. A confiança em seu preparo físico fez com que a idosa desafiasse pessoas mais jovens a superar o tempo registrado por ela no mesmo exercício.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.