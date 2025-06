Tralalero tralalá e a nova onda das animações “brain rot” promovendo a podridão cerebral Excesso de estímulos e fuga da realidade: não é à toa que desatenção e procrastinação estão em alta Patricia Lages|Patricia LagesOpens in new window 09/06/2025 - 20h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h38 ) twitter

Brain rot: a podridão cerebral invadindo as redes sociais IA

Uma música sem sentido toca ao fundo enquanto surge na tela o primeiro personagem do universo “italian brain rot”: um tubarão criado por inteligência artificial chamado Tralalero Tralalá. Os vídeos de curtíssima duração parecem inofensivos, mas sequestram a atenção com edições explosivas, sons exagerados e repetições que causam efeitos praticamente hipnóticos.

A conta do Tik Tok associada à criação do personagem foi desativada, mas gerou bilhões de visualizações. Sim, bilhões. Além de render uma série de outros personagens em vídeos aparentemente inofensivos, mas altamente viciantes. A nova onda está se estabelecendo rapidamente como um novo padrão de entretenimento digital. Mas especialistas alertam que crianças podem ter prejuízos cognitivos, como dificuldade de aprendizado e, como se fosse pouco, uma consequência ainda mais assustadora: a reprogramação da forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com o mundo.

Rolar a tela do celular faz a vida parecer mais leve, engraçada e satisfatória. É o efeito da descarga de dopamina, que age diretamente no sistema de recompensa do cérebro causando sensação de felicidade e prazer imediato. Mas esse neurotransmissor desempenha dois papéis: o de trazer felicidade e o de levá-la embora.

A médica psiquiatra Luciana Scomparini explica que o uso excessivo de redes sociais pode aumentar artificialmente os níveis de dopamina no cérebro, o que está associado a comportamentos impulsivos, compulsivos e agressivos. “Altos níveis desse neurotransmissor podem intensificar a busca por recompensas, levando à perda de controle sobre ações e decisões. A dopamina também desempenha um papel central no desenvolvimento de vícios”, afirma. E assim, o cérebro submetido a essa montanha-russa de estímulos chega a um tipo de exaustão que recebeu o nome de “brain rot”.

‌



Em 2024, o termo ganhou fama ao ser eleito como a expressão do ano pelo Dicionário da Universidade Britânica de Oxford e, em tradução literal, significa podridão cerebral. O conceito reflete um fenômeno real e preocupante: um esgotamento mental causado pelo consumo excessivo de conteúdos digitais superficiais e nada desafiadores.

O fato de estarmos passando por um momento histórico onde grande parte das pessoas dorme mal, não consegue manter o foco, se sente exausta e se acostumou a procrastinar tarefas não é um mero acaso, mas sim, sintomas relacionados ao rolar do feed por horas e horas.

‌



Segundo Kyra Bobinet, médica especialista em mudança comportamental e CEO da Fresh Tri – empresa de tecnologia com foco na neurociência –, o consumo compulsivo de conteúdo superficial ativa áreas do cérebro ligadas à fuga e à procrastinação.

Já o dr. Don Grant, psicólogo, PhD, especializado em mídia e tecnologia, chama a atenção para impactos como queda de memória, perda de foco, distúrbios do sono e menor criatividade. Ou seja, quanto mais uma pessoa se enche do vazio digital, mais se esvazia da capacidade de lidar com qualquer coisa que exija atenção, esforço mental e reflexão.

‌



É claro que a diversão faz parte da vida e a lógica pode ser deixada de lado nesses momentos. Mas quando um tempo cada vez maior é preenchido por conteúdos vazios que nem sequer lembramos de ter visto, o entretenimento vira entorpecimento. O resultado é um cérebro que passa a rejeitar qualquer estímulo que não seja imediato, divertido e fácil. E por ser algo relativamente novo, ainda não é possível ter a noção exata de todos os prejuízos que essas alterações cerebrais podem causar.

Reverter o quadro é uma questão de resistência

Se o que causa todos esses problemas é o excesso de estímulo sem profundidade e a overdose de “felicidade” imediata, a solução é o retorno ao significado e à prática do tédio.

Não é questão de eliminar a distração ou demonizar as redes sociais, mas sim, de recuperar o equilíbrio entre a descontração e a reflexão, a satisfação e a frustração. As mudanças de atitude necessárias para um cérebro saudável exigem consciência e pequenos atos diários de resistência. É preciso que esse exercício constante seja levado a sério, pois os resultados que alcançamos vêm de ações movidas pelos pensamos, porém, uma mente distraída, confusa, vazia e exausta não é capaz de raciocinar de forma coerente.

Algumas das estratégias recomendadas por especialistas são: estabelecer limites de tempo para o uso de telas, praticar o tédio saudável, o ócio criativo, criar o hábito da leitura de livros, fazer atividade física e buscar conteúdos desafiadores. E lembre-se sempre que o seu cérebro precisa de todo tipo de alimento, não só de sobremesa.

